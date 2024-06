Die balearische Landesregierung wird eine Internetplattform eröffnen, über die die Einwohner von Mallorca Ideen und Vorschläge einreichen können, um mit der zunehmenden Massifizierung der Insel umzugehen. In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Ausschuss mit dem Namen "Ausschuss für den Sozialen und Politischen Pakt für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Balearen" gegründet.

Dieser soll mit mehr als hundert Organisationen des Archipels Lösungen für die Überfüllung von Mallorca & Co. finden. Ziel sei es, so die Regierung, die Zivilgesellschaft in eine Debatte einzubinden, die sie direkt betrifft, und sie in einen Prozess einzubeziehen, der auf die Umgestaltung des Tourismusmodells abzielt.

Ergänzt wird diese Form der Bürgerbeteiligung durch eine groß angelegte Umfrage, die nach den Sommermonaten anlaufen soll. Die Regierung besteht darauf, vor der Entscheidungsfindung hinsichtlich Maßnahmen zunächst Daten über die Befindlichkeiten der Einheimischen zu sammeln. Dies soll helfen, die Situation der Balearen objektiv darzustellen.