Nachdem sich zahlreiche Bürger von Palma de Mallorca über die Besetzung öffentlicher Bänke durch Gastronomiebetriebe beschwert hatten, haben Verantwortliche der Stadt jetzt reagiert und zwei Betriebe am Paseo del Borne verwarnt. Die Nutzung der Sitzgelegenheiten für die Öffentlichkeit müsse unbedingt unterlassen werden.

Am vergangenen Wochenende waren Bilder viral gegangen, die zeigten, wie mehrere Restaurants am Paseo del Borne die Steinbänke für sich beanspruchten, indem sie Restaurant-Tische an diese Sitzgelegenheiten heranrücketen und ihre Kunden dort platzierten. Für die Besucher der Buchmesse und andere Bürger wurde daher die Nutzung unmöglich.

Viele Einwohner sahen in dieser Bewegung ein weiteres Zeichen für die touristische Überfüllung der Insel und forderten weitere Maßnahmen zur Verhinderung der Massifizierung. Es sei nicht in Ordnung, dass die Stadt "allmählich in einen Freizeitpark für Touristen" verwandelt werde und Bedürfnisse der Insulaner übergangen werden.

Zudem – so die Forderung von Anwohnern – sollten endlich genaue Grenzen der Terrassenflächen der Lokale auf dem Paseo Borne festgelegt und öffentlich gemacht werden. Falls diese noch nicht gesetzlich bestimmt worden sind, seien unter Umständen gar nicht die Gastronomen Schuld am neu entstandenen Dilemma, sondern der Stadtrat.