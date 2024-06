Auf Mallorca hat sich jetzt einer der wichtigsten Hotel-Bosse der Welt zu den Themen "Massifizierung" und "Überfüllung" zu Wort gemeldet. Der CEO von Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, sieht die Zunahme von Ferienvermietungsangeboten – sowohl reguliert als auch unreguliert – als einen der wichtigsten Gründe für die Massifizierung und als große Gefahr für die Nachhaltigkeit des Tourismus.

In einer neuen Ausgabe seines LinkedIn-Newsletters beschreibt Escarrer die Herausforderungen, denen sich der gesamte Tourismussektor stellen muss, um die derzeitigen Probleme zu bewältigen. "Bei dieser Gelegenheit möchte ich über die Debatte sprechen, die wir in unserer Branche erleben (...) Es ist schwierig, sich nicht zu diesem Thema zu äußern, da es uns alle betrifft". Escarrer verweist auf die Schwierigkeiten, einen Konsens über mögliche Maßnahmen für einen nachhaltigeren Tourismus auf Mallorca zu erreichen. "Einen Tourismus, der in Harmonie mit den Reisezielen koexistieren und positive Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften haben kann", wie es der Meliá-Chef beschreibt.

Ferienvermietung Grund für "unkontrolliertes Wachstum"

Der Ferienvermietung attestiert Escarrer ein "unkontrolliertes Wachstums". Er verweist auf die Expansion dieser Branche in den vergangenen zehn Jahren. Dies sei der "Schlüssel" zum Verständnis der Situation, die viele "gesättigte" Reiseziele erlebten und die zu Misstrauen und Ablehnung seitens der Bürger führe. Hauptproblem laut Escarrer: Die Ferienvermietung hat einen Mangel an Wohnraum und steigende Immobilienpreise zur Folge, was sich unmittelbar negativ auf die Bevölkerung eines Reiseziels auswirke.

Der mächtige Unternehmer betont in diesem Zusammengang, man könne "das touristische Angebot nicht von der Realität der Reiseziele oder ihrem Wesen abkoppeln". Er spricht sich dafür aus, "den Touristen den Respekt für ihr jeweiliges Reiseziel näher zu bringen", damit sie ihre Umgebung "aus einem lokaleren Blickwinkel" kennenlernen können. Es geht deshalb darum, "Urlaubserlebnisse anzubieten, anstatt Touristen immer nur zu den Sehenswürdigkeiten zu schicken".

Meliá Hotels International wurde 1956 in Palma von Escarrers Vater Gabriel Escarrer Senior gegründet und ist heute eines der größten Hotelunternehmen der Welt mit mehr als 400 Häusern in mehr als 40 Ländern sowie einem Portfolio von zehn Marken: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon's Resorts by Meliá, Sol by Meliá und Affiliated by Meliá.