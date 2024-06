Die Plattform "Menys turisme, més vida" (deutsch: "Weniger Tourismus, mehr Leben") hat eine weitere Demonstration gegen die Massifizierung auf den Balearen angekündigt – und die soll mitten in der Sommerferienzeit stattfinden. Die Aktion ist für den 21. Juli geplant. Bei der Demonstration sollen alle vier Inseln des Archipels teilnehmen. Dies wurde am zurückliegenden Donnerstag bei einer Versammlung in Manacor auf Mallorca entschieden.

Die Rücksprache mit den Organisatoren auf Menorca, Ibiza und Formentera steht noch aus. "Wir richten uns nicht nur an Personen, die an der jüngsten Demonstration am 25. Mai teilnahmen, sondern auch an Gewerkschaften und die mit dem Tourismussektor verbundene Arbeiterklasse", sagte eine der Schlüsselpersonen der Plattform, Margalida Ramis. Das Problem des Zugangs zu Wohnraum, das auch durch den Tourismus verursacht wird, und die damit verbundenen Folgen werden im Mittelpunkt der Mobilisierung stehen. "Es handelt sich um ein sehr umfassendes Thema, das sehr unterschiedliche Sektoren betrifft; wir sprechen immer davon, dass die Sättigung uns alle betrifft, mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit", betonte Ramis. Die Protest-Aktionen sollen zudem laut den Mitgliedern "über das Ende des Sommers hinausgehen". Zu diesem Zweck schließen sich Organisationen und einzelne Bürger in lokalen Versammlungen zusammen, die auch andere spezifische Aktionen organisieren werden.