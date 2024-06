Das Joy Palace an der Playa de Palma war einst eine echte Kult-Location – und die ist jetzt wieder da! Mit rund 200 geladenen Gästen hat die Hotel-Gruppe Universal am Donnerstagabend die Wiedereröffnung des Etablissements gefeiert. Mit viel Schampus, leckeren Fusion-Tapas, knackiger DJ-Musik und einem Design, das an die Glanzzeiten des Ladens erinnert, der heute zum Universal Hotel Neptuno gehört.

"Mit diesem exklusiven Event für geladene Gäste aus Politik, Hotellerie, Wirtschaft und weiteren Personen des öffentlichen Lebens wurde ein neues Kapitel eingeleitet", so die Verantwortlichen von Universal Hotels. Die einst unter dem Hotel florierende Disko erstrahlt nach umfassenden Renovierungsarbeiten in neuem Glanz – und zwar als Joy Palace Club-Restaurant. Dabei wurde das Design der alten Disko auf innovative Weise neu interpretiert. V.L.n.R.: Mirtha Erhart-Zimmerli, Vorstandsmitglied Universal Beach Hotels; Yannik Erhart, CEO Universal Beach Hotels; Pedro Mas, Direktor Inselrat Mallorca für Ordnungspolitik und Nachhaltigkeit; Susana Sciocavelli, Direktorin im Inselrat Mallorca; Carlos Anglada, österreichischer Konsul in Palma. "Wir wollten die Atmosphäre vergangener Tage aufleben lassen, aber mit modernem Flair und einem neuen Konzept", erklärte Universal-CEO Yannick Erhart gegenüber MM. "Wir laden sowohl Gäste als auch lokale Besucher herzlich ein, das Joy Palace Club Restaurant zu entdecken und dadurch an

dieser aufregenden neuen Ära an der Playa de Palma teilzunehmen." Das Joy Palace im Universal Hotel Neptuno befindet sich an der ersten Meereslinie der Playa de Palma direkt neben der Großraumdisko Megapark. Sowohl vom Innern als auch von der Terrasse des neuen Clubs aus hat man einen Blick über den Strand aufs Meer. "Natürlich ist das mutig, ein solches Lokal direkt in der Party-Zone zu eröffnen", versicherte Erhart. Man hoffe aber, auf diese Weise auch zur Aufwertung der Urlaubergegend beizutragen.