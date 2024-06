Die deutsche Fluggesellschaft Marabu, die unter anderem Mallorca anfliegt, plant, ihre bisherigen Basen in Hamburg und München zu schließen. Stattdessen sollen drei neue Standorte an den Flughäfen Köln/Bonn, Stuttgart und Nürnberg eröffnet werden. Entsprechend äußerte sich ein Sprecher des Unternehmens. Auch gut informierte Quellen des Nachrichtenportals für den Flugverkehr "aerotelegraph" bestätigten dies. Die ersten Änderungen im Flugplan sollen bereits ab Ende Oktober gelten.

Konkret will Marabu in rund einem Jahr die Basis in Hamburg schließen. Bereits im kommenden Oktober soll der Standort in München aufgegeben werden. Flüge aus Süddeutschland werde die Fluggesellschaft ab dem gleichen Zeitpunkt im Rahmen ihres Winterflugplanes 2024/2025 voraussichtlich ab Nürnberg und Stuttgart anbieten, sagte ein Sprecher von Marabu. Darüber hinaus werde Köln gleichzeitig als neue Basis das Streckennetz des Anbieters ergänzen, so die Quelle.

Gemeinsam mit seiner Schwester-Fluggesellschaft Condor bietet Marabu aktuell ab Hamburg und München Verbindungen zu über 20 Urlaubsdestinationen im Süden Europas an. Dabei ist das Unternehmen gerade einmal rund eineinhalb Jahre alt. Zum Anfang ihres Betriebes kooperierte Marabu mit der estnischen Fluggesellschaft Nordica. Diese hat sich mittlerweile aufgrund von finanziellen Verlusten aus der Zusammenarbeit zurückgezogen.