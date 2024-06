Mallorca ist beliebt, Mallorca boomt wie nie zuvor und Mallorca ist richtig teuer geworden. Kein Wunder also, dass die Insel derzeit einen Rekord nach dem anderen bricht. Das Jahr 2023 bedeutete für den Mallorca-Tourismus nie zuvor erreichte Höchstwerte. Ein Überblick in Zahlen.

17.836.630 Touristen kamen im vergangenen Jahr auf die Balearen – so viele, wie noch nie. 2022 waren es 16.475.579 gewesen, ziemlich genau so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019.

4.590.796 Deutsche verbrachten im Jahr 2023 ihren Urlaub auf den Inseln. 2022 waren es 4.300.177 gewesen. Aus keinem anderen Land reisen mehr Touristen auf die Balearen.

3.005.336 Touristen wurden allein im Juli 2023 auf den Balearen gezählt – fast 200.000 mehr als im selben Monat des Jahres 2022. Der Monat mit den wenigsten Urlaubern war der Januar (232.216).

12.463.388 Touristen kamen 2023 nach Mallorca – auch dies ein Rekord. Im Jahr zuvor waren es 11.447.351 gewesen.

19.980.850.000 Euro gaben die Touristen im vergangenen Jahr auf den Balearen aus – pro Kopf also im Schnitt mehr als 1100 Euro. 2022 lagen die Ausgaben bei 17,3 Milliarden Euro und etwas mehr als 1000 Euro pro Person. Vor allem die Inflation dürfte für den Anstieg verantwortlich gewesen sein.

172,71 Euro gab jeder Balearen-Urlauber im vergangenen Jahr im Schnitt pro Tag aus. 2022 waren es 159,82 Euro gewesen. Deutsche Touristen gaben 2023 im Schnitt 167,21 Euro aus, deutlich weniger als etwa die Franzosen (188,07 Euro) und die Schweizer (196,50 Euro), aber mehr als die Italiener (160 Euro) und vor allem die Spanier (105,28 Euro).

170,14 Euro gab jeder Mallorca-Urlauber 2023 im Schnitt pro Tag aus. Am niedrigsten war der Wert auf Menorca (153,01 Euro), am höchsten auf Ibiza und Formentera (192,38 Euro).

45.928.815 Übernachtungen meldeten Mallorcas Hoteliers im vergangenen Jahr. 2022 registrierten die Hoteliers 42.592.805 Übernachtungen.

9.785.663 Übernachtungen verzeichneten die Hoteliers in Palma – 8,4 Millionen davon an der Playa de Palma. Der Gesamtwert der Inselhauptstadt lag damit deutlich über dem Wert von 2022 (9,1 Millionen).

56,69 Prozent der Hotelkapazität auf der Insel waren im vergangenen Jahr durchschnittlich geöffnet. Im Jahr zuvor hatte der Wert bei 53 Prozent gelegen. In den Monaten Juni bis September 2023 lag der Wert am höchsten, bei jeweils mehr als 98 Prozent. Am niedrigsten ist er traditionell im Januar, im vergangenen Jahr betrug er in dem Monat gerade einmal etwas mehr als fünf Prozent.

76,1 Prozent betrug im vergangenen Jahr die durchschnittliche Belegungsquote in Mallorcas Hotels. Im Jahr zuvor lag sie bei 73,42 Prozent. Balearenweit verzeichneten die Hotels eine Quote von 76 Prozent – das war landesweiter Bestwert. Am besten schnitten Ibiza und Formentera mit 77 Prozent ab.

383.915 auf den Balearen gemeldete Personen stiegen im vergangenen Jahr in Hotels auf Mallorca ab. Damit stellen Einheimische unter den Spaniern die mit Abstand größte Touristengruppe (40 Prozent).

5,29 Tage blieb jeder Mallorca-Tourist 2023 durchschnittlich auf der Insel. Ein Jahr zuvor waren es noch 5,32 Tage gewesen. 2019 lag der Wert noch bei 5,65 Tagen. Am längsten war die Verweildauer mit fast sieben Tagen im Inselosten, Muro und Santa Margalida. Am kürzesten in Palma Stadt (2,92 Tage). Auf allen Balearen-Inseln geht der Trend seit Jahren zu immer kürzeren Aufenthalten.

31.105.987 Passagiere wurden im vergangenen Jahr am Flughafen Son Sant Joan abgefertigt – Höchstwert. 2022 waren es 28.573.364. Der bisherige Passagierrekord stammte aus dem Jahr 2019 und lag bei 29.721.142.

1.345.306 Fährpassagiere verzeichnete der Hafen von Palma im Jahr 2023. Im Jahr zuvor waren es 1.287.152 gewesen.

490 Kreuzfahrtschiffe legten im vergangenen Jahr in Palmas Hafen an. Im Jahr 2022 liefen 504 Schiffe die Insel an, 2019 waren es 563. Aufgrund der selbstauferlegten Begrenzung auf maximal drei Schiffe pro Tag dürfte diese Zahl künftig unerreicht bleiben.

1,9 Millionen Kreuzfahrtpassagiere verzeichneten die Reedereien, die Palma anliefen, im Jahr 2023. Im Jahr zuvor lag sie bei 2,2 Millionen Passagiere.