Der Stadtrat von Santa Margalida auf Mallorca hat ein Gesetz zu einem absoluten Parkverbot für Wohnwagen an der ganzen Küste verabschiedet. Bisher galt das Verbot lediglich in den Ortsteilen Son Serra und in einigen Straßen von Can Picafort. Jetzt habe man sich aber dazu entschieden, die Maßnahmen zu erweitern, ließ die Gemeinde in einer Pressemitteilung verlauten. Ein Verstoß wird als Bagatelldelikt, also als geringfügige Straftat, geahndet.

Im Gegenzug habe die Gemeinde jedoch Parkplätze für etwa 50 Wohnwagen in der Calle Llarg in Son Serra geschaffen. Dort stünden den Gästen auch notwendige Services und Dienstleistungen wie Stromversorgung zum Laden von Batterien und Kleingeräten, Trinkwasser und Abwasserzugang zur Verfügung. Aufenthalte zwischen 1 und 3 Tagen kosten 25 Euro, für Aufenthalte zwischen 3 und 10 Tagen werden 20 Euro fällig. Der Ärger über die vielen Wohnmobile begann, als die großen Fahrzeugen auf den Straßen mit schönem Meerblick parkten. Damit versperrten sie allerdings den Anwohnern die Aussicht, die sich dann beim Rathaus beschwerten. Die Gemeinde Santa Margalida ist mit besonders vielen Wegen mit Meerblick gesegnet und so viele Urlauber mit Wohnmobilen angezogen hat.