Die mit Mallorca eng verbundene Fluggesellschaft Condor wird auf Europastrecken künftig ein neues "Wunderflugzeug" einsetzen. Vor einigen Tagen erhielt die Airline laut einem Bericht des Internet-Auftritts www.aerotelegraph.com ihren ersten Airbus A321 Neo. Die Maschine mit dem Kennzeichen D-ANMZ wurde von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt ausgeliefert. In den kommenden Tagen wird das Flugzeug laut Condor den kommerziellen Dienst antreten.

Condor fliegt Mallorca traditionell an, und das in diesem Sommer von mehr Airports als in vergangenen Jahren, unter anderem Köln/Bonn und Münster/Osnabrück. Wie es hieß, wird die erste der 28 bestellten Maschinen des Typs A321 Neo von Düsseldorf aus eingesetzt. Der neue Jet verbraucht deutlich weniger Sprit als andere und ist erheblich leiser.

Den zweiten A321 Neo erwartet die Ferienfluggesellschaft Ende Juli. Er wird laut einer Sprecherin die Registrierung D-ANLA erhalten und die Farbe "Sunshine" tragen, also gelb-weiß gesteift sein. Die D-ANMZ trägt "Island", also grüne und weiße Streifen.

Condor hatte kürzlich auch für Schlagzeilen mit der Meldung gesorgt, Sitze in der Business-Class besonders günstig anzubieten. Einem Bericht des Web-Auftritts www.frankfurtflyer.de zufolge kann der Hin- und Rückflug bereits für 183 Euro gebucht werden – so viel, wie manchmal die Holzklasse bei Ryanair und Co. kostet.

Im März hatte sich die Fluggesellschaft von ihrer letzten Boeing 767 verabschiedet. Die Maschine war als Flug DE2185 aus Havanna kommend dank Rückenwind etwas früher als geplant in Frankfurt am Main gelandet. Die Ausflottung des Flugzeugtyps bedeutet: Auf Mallorca wird man die 767 von Condor nie wieder sehen!