Mallorca feiert in diesem Jahr gleich drei Hotel-Jubiläen, die von bewegter Geschichte, architektonischen Meisterleistungen und mediterranem Flair zeugen: an der Playa de Palma, in Illetas und in Santa Ponca.

Kubanisches Lebensgefühl an der Playa de Palma

Seit 1971 ist das Vibra Palma Cactus fester Bestandteil der mallorquinischen Hotellandschaft. In diesem Jahr feiert das Hotel an der Playa de Palma sein 53-jähriges Bestehen und erstrahlt nach umfassender Renovierung in neuem Glanz. Inspiriert vom pulsierenden Miami der 1950er- und 60er Jahre, empfängt das Hotel seine Gäste mit einem eleganten Art-Déco-Stil in Pastelltönen und geometrischen Formen. Die 110 Zimmer, nur 300 Meter vom Meer entfernt, bieten ein frisches und einladendes Ambiente.

„Mit dieser Renovierung wollten wir unseren Gästen ein Stück kubanisches Lebensgefühl an die Playa de Palma bringen”, so Alfonso Robledo, Präsident der Hotelkette Vibra Hotels. „Die neue Inneneinrichtung erinnert an die Atmosphäre Havannas in den 50er Jahren und lädt zum Träumen und Verweilen ein.”

Neben dem neuen Design punktet das Vibra Palma Cactus auch mit einem vielfältigen Angebot an Annehmlichkeiten. Ein Fitnessraum, ein Konferenzraum, ein Speisesaal, eine Bar und ein Außenpool sorgen für einen rundum angenehmen Aufenthalt. Die Gäste können sich auf freundliches Personal und einen exzellenten Service freuen.

Architektonisches Juwel mit Schokoladenfassade

In Illetas, direkt am Meer gelegen, feiert das Hotel de Mar Gran Meliá seinen 60. Geburtstag. Berühmt für seine einzigartige Architektur mit einer Fassade aus dunkelbrauner Keramik, die ihm den Spitznamen „Schokoladenhotel” einbrachte, gilt es als Meisterwerk der zeitgenössischen Architektur. Entworfen von den renommierten Architekten José Antonio Coderch, Federico Correa und Alfonso Milà, beeindruckt das Hotel nicht nur mit seiner äußeren Erscheinung, sondern auch mit seinem eleganten Inneren und einem exzellenten Service.

„Das Hotel de Mar Gran Meliá ist ein architektonisches Juwel, das seinesgleichen sucht”, schwärmt Pere Nicolau, Architekt und Verfasser des Nachworts zu einer neuen Publikation anlässlich des Jubiläums. „Trotz seiner Lage inmitten anderer Gebäude ist es den Architekten gelungen, ein Gebäude von großer Leichtigkeit und Eleganz zu schaffen.”

Die neue Publikation beleuchtet die einzigartige Geschichte des Hotels und die architektonischen Besonderheiten, die es zu einem Wahrzeichen Mallorcas gemacht haben. In ihr finden sich Fotografien, Skizzen und Zeichnungen aus dem ursprünglichen Projekt sowie Anekdoten und Erinnerungen von prominenten Gästen wie Maurice Chevalier und Jean Seberg.

Familiäre Atmosphäre

in Santa Ponça

Seit 50 Jahren empfängt das Hotel Bahía del Sol in Santa Ponça seine Kunden mit Gastfreundschaft und mediterranem Flair. Die familiengeführte Unterkunft, nur wenige Fahrminuten von der Bucht von Santa Ponça entfernt, bietet 189 klimatisierte Zimmer, viele davon mit Balkon und Sitzbereich. „Unser Hotel ist ein Ort, an dem sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen können”, so Rolf Seelige-Steinhoff, der deutsche Eigentümer des Hotel Bahía del Sol. „Wir legen großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre und einen persönlichen Service.” Am 29. Juni feiert das Hotel Bahía del Sol seinen runden Geburtstag mit einer exklusiven Veranstaltung für geladene Gäste.