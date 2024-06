Auf Mallorca wird es in Palmas urbanem Zentrum im Umkreis der historischen Altstadt in naher Zukunft ein weiteres Vier-Sterne-Hotel geben. Und dies, obwohl der Bau von zusätzlichen Hotels streng limitiert worden ist, um nicht noch weitere Gästebetten auf der Insel zu etablieren. Doch jetzt hat ein Richterspruch nach sieben Jahren Rechtsstreit dazu den Weg freigemacht.

Der Oberste Gerichtshof der Balearen gab grünes Licht für die Verwirklichung des Vorhabens im Carrer Pablo Iglesias, Hausnummer 2, nur zehn Meter entfernt von der bekannten, zentralen Platanenallee namens 31. Dezember, eine der wichtigen Nord-Süd-Achsen des modernen Stadtzentrums, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Radius außerhalb der ehemaligen Stadtmauern, dem Verlauf der heutigen Avenidas, entstanden ist.

Das Hotelprojekt ist, als es 2017 auf den Weg gebracht wurde, nur ganz knapp durch das seinerzeitige Moratorium der Stadtverwaltung hindurchgeschlüpft. Die Eigentümergesellschaft hatte ihr Vorhaben mit einem Vorsprung von gerade einmal zwei Wochen vor Beginn der Deadline der Behörden angemeldet. Allerdings hatten damals für den Antrag noch einige Unterlagen gefehlt, die später erst nachgereicht wurden. Es ging dabei um einzelne Genehmigungen, etwa für den Umbau des rund ein Jahrhundert alten Wohngebäudes. Aus diesem Grund hatte der Stadtverwaltung darauf gepocht, dass das Vorhaben insgesamt zu spät eingereicht worden sei.

Das sahen indes weder die Projektentwickler von Valls Enterprises S.L noch die Gerichte so. In allen Instanzen wurden den Investoren Recht gegeben. Denn bereits der Erstantrag zwei Wochen vor dem Moratorium sei gültig gewesen, auch wenn noch Dokumente gefehlt haben sollten. Die Bauentwickler durften sehr wohl die Anträge für den Umbau noch nachreichen, so die Richter.

In Palmas Erweiterungsviertel, dem sogenannten "Ensanche", so nennt man die modernen Wohnquartiere außerhalb des einstigen Altstadtrings, sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl neuer Hotels entstanden, die alle durch ihr urbanes Ambiente samt Rooftop-Bars, Dachpools und Wellnessangeboten Gäste anlocken. Sie wirken deutlich großstädtischer als die kleineren Boutique-Hotels in renovierten Altstadtpalästen und Patrizierhäusern. Stadthotels neueren Datums sind etwa das Protur Naisa Palma, das HM Palma Blanc, das JS Palma Plaza, das HM Balanguera und das Nou Baleares an der Plaça de les Columnes, um nur einige zu nennen.