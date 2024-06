Die Eurowings-Tochter Wings Handling hat am Freitag in Palma de Mallorca mit der Fluggesellschaft einen Konsens vereinbart und so den für kommende Woche drohenden Streik abgeblasen. Laut Pressemitteilung wurden nachhaltige Vereinbarungen getroffen. Dadurch konnten sowohl die Einsatzbedingungen der Mitarbeiter als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Handling-Unternehmens verbessert werden. Andernfalls hätten sechs Streiktage den Flugbetrieb der Airline behindert.

Die jetzige Einigung sieht vor: Es gibt mehr Geld für die Mitarbeiter sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeiter der Tochterfirma hatten zuvor vor allem die Risikoprävention am Arbeitsplatz bemängelt. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von zwei Jahren. Eurowings betonte, seit Monaten eine der zuverlässigsten Airlines in Europa zu sein. Die Fluggesellschaft sei in der Lage, auch in der Reise-Hochsaison einen weiterhin regulären Flugbetrieb zu gewährleisten. Die Passagiere hatten seit vergangenem Dienstag um ihre Flüge bangen müssen, nachdem zuvor für den 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli Streiktage angekündigt worden waren. An jenen Tagen hätte mit der Arbeitsniederlegung der gesamten Belegschaft gerechnet werden müssen. Bei der Firma Wings handelt es sich um ein Unternehmen, das die sogenannten "Vorfelddienste" für Eurowings erledigt. Drunter ist in der Regel das Be- und Entladen der Maschinen mit dem Gepäck zu verstehen. Und ohne die Koffer können die Flugzeuge der Airline nicht starten.