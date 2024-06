Wer demnächst mit Eurowings von Deutschland nach Mallorca fliegen will, könnte Ärger bekommen. Denn die für die Airline zuständige Handling-Firma Wings hat schon für die kommende erste Juli-Woche Arbeitsniederlegungen angekündigt. Bisher sind nach Medienberichten sechs Streiktage angekündigt, der 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli. An diesen Tagen müsse mit der Arbeitsniederlegung der gesamten Belegschaft gerechnet werden.

Bei der Firma Wings handelt es sich um ein Unternehmen, welches die sogenannten "Vorfelddienste" für Eurowings erledigt. Und sind die nicht getan, können die Flugzeuge der Airline nicht nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz starten.

Die Angestellten beklagen sich unter anderem über "verschärfte Angriffe auf die gesetzlich anerkannten Rechte der Mitarbeiter durch die Unternehmensleitung in Palma". Außerdem wird die "kaum beachtete Risikoprävention am Arbeitsplatz" bemängelt. Dies habe in der Vergangenheit bereits zu mehreren Unfällen geführt. Auch mehr Geld wird gefordert.

Eurowings ist nach der Pleite von Air Berlin im Jahr 2017 nunmehr der wichtigste Player im Flugverkehr zwischen der Insel und Deutschland. Die Maschinen der Lufthansa-Tochter fliegen auch kleinere Airports wie Paderborn und Salzburg an.

In einigen deutschen Bundesländern wie Niedersachsen und Bremen haben die Sommerferien bereits begonnen, weshalb besonders viele Menschen Richtung Mallorca unterwegs sein dürften. Andere Länder folgen schon bald, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel am kommenden Wochenende.