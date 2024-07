Am berühmten Muro-Strand im Norden von Mallorca sind seit Anfang Juni illegale Verleiher von sogenannten Jet-Skis aktiv. Die Gäste werden einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge an einer von der Hafenbehörde Ports IB betriebenen und im Naturpark Albufera befindlichen Mole namens s'Oberta eingesammelt oder abgesetzt.

Das Problem: In der Gegend nisten zahlreiche zum Teil geschützte Vögel. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatten illegale Verleiher für Unruhe unter legalen Gewerbetreibenden der Gegend namens Port dels Anglesos gesorgt.

Umweltschützer der Inselregierung zeigten die Vermiet-Firma dem Bericht zufolge bereits viermal an, doch gefruchtet hat dies offenbar bisher nicht. Man werde jetzt aber ein hohes Bußgeld verhängen, zitierte "Ultima Hora" Kreise des Umweltministeriums. Auch die Hafenbehörde weiß um die Zustände. Man wolle sich mit Verantwortlichen der Regionalregierung zusammensetzen, um das Problem zu lösen.

Jetskis werden im Sommer auf der Insel an allen möglichen Orten vermietet. Sie dürfen jedoch nur in bestimmten Bereichen vor den Stränden unterwegs ein, in welchen sich keine Schwimmer befinden. Ihre Schrauben könnten diese in größte Gefahr bringen.

Die Playa de Muro ist eines der privilegierten Reiseziele auf Mallorca. Den Strand säumen zahlreiche hochklassige Hotels international renommierter Ketten, der Ort Can Picafort ist bei deutschen Touristen besonders beliebt.