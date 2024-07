Das Rathaus von Palma de Mallorca hat eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro gegen den Eigentümer eines Gebäudes verhängt, das dieser ohne Genehmigung für touristische Zwecke genutzt hatte. Das besagte Gebäude befindet sich in der Straße Pare Guillem Vives im Stadtteil Foners. Die Stadtverwaltung hat ein Sanktionsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Stadtplanung durch sieben Wohnungen mit zwei bis drei Schlafzimmern eingeleitet. Die Unterkunft verfügt insgesamt über 46 Betten und wird unter dem Namen "Can Pere Antoni Apartaments" vermarktet.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eines von drei Häusern desselben Eigentümers, die auf Booking.com ohne Lizenz vermarktet werden. Der Stadtrat für Stadtplanung, Óscar Fidalgo, wies darauf hin, dass gegen zwei der Gebäude des Unternehmers ein Verfahren eingeleitet wurde, weil sie für den Wohntourismus genutzt werden. "Die Verwaltungsverfahren gehen weiter. Wir würden gerne schneller sein, aber wir halten uns an die gesetzlichen Fristen."

Derweil veröffentlichte das Nationale Statistik-Institut jüngst Zahlen über die Nutzung nicht-regulierter Unterkünfte auf den Balearen: Demnach haben im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Besucher ihren Urlaub in Häusern und Wohnungen von Freunden oder Verwandten, in eigenen Zweitwohnungen oder in illegalen touristischen Angeboten verbracht. Das bedeutet einen Anteil von fast 20 Prozent der insgesamt 18 Millionen Touristen auf Mallorca & Co. im Jahr 2023.

Die Website "Inside Airbnb" wiederum teilte vor zwei Wochen Daten über die Anzahl der auf der Plattform "Airbnb", einer der wichtigsten in diesem Sektor, vermittelten touristischen Mietobjekte auf Mallorca: Laut den Branchenkennern bietet der Dienstleister hier knapp 16.7000 Unterkünfte an. Die touristischen Vermietungen sind in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, da sie in den zurückliegenden Jahren sprunghaft angestiegen sind. Der Hotelverband von Mallorca hat darauf hingewiesen, dass „in den vergangenen zehn Jahren auf Mallorca die legalen touristischen Mietplätze um 204 Prozent zugenommen haben.”