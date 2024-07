Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Lust der Deutschen, die Koffer zu packen. Die beiden größten Reiseveranstalter Tui und Alltours vermeldeten vor wenigen Tagen übereinstimmend eine hohe Nachfrage und ein starkes Wachstum. Die beliebtesten Ziele sind dabei Mallorca, die Kanaren und die Türkische Riviera. Doch auch andere Destinationen gewinnen an Popularität.

„Zum Ferienstart können wir auf starke Buchungen für den Sommer blicken und auch die Aussichten für die nächsten Wochen sind vielversprechend”, freut sich Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui -Deutschland. Die Urlaubsziele rund ums Mittelmeer sind beliebter denn je und sorgen dafür, dass Tui die schon gute Buchungslage aus dem vergangenen Sommer sogar noch übertreffen kann.

Besonders gefragt sind bei Tui Pauschalreisen, die den Urlaubern Flexibilität und Sicherheit bieten. „Unsere Gäste schätzen es, sich aus tausenden Hotels und Flugverbindungen die ideale Reise zusammenzustellen. Bei Tui genießen sie volle Flexibilität in der Planung, kombiniert mit dem höchsten Schutz während der Reise”, so Baumert.

Um den Bedarf zu decken, hat Tui 300.000 zusätzliche Plätze ins Programm genommen, vor allem in der Türkei und in Ägypten. „Als erster Veranstalter haben wir Gespräche mit Tourismusministerien, Verbänden und Partnern aufgenommen und zusätzliche Hotelbetten gesichert”, erklärt Baumert.

Die Lieblingsinsel der Deutschen ist nach wie vor Mallorca. Auch Jerez de la Frontera in Andalusien und die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa sind als Sonnenziele in Spanien sehr beliebt.

Nach einigen Jahren Abstinenz kehrt Bulgarien zurück in den Tui-Katalog und wird auch erstmal wieder von Tui fly direkt ab Hannover angeflogen. Auch das Balkanland Albanien entwickelt sich zu einem gefragten Reiseziel.

„Urlauber wünschen sich eine Verlängerung des Sommers, um auch die warmen Tage im November am Mittelmeer zu genießen”, weiß Stefan Baumert. Tui reagiert auf diese verstärkte Nachfrage und weitet die Saison auf Kreta bis zum 23. November aus, und damit auf nie dagewesene 38 Wochen beziehungsweise 268 Tage.

„Wer noch nicht gebucht hat, für den heißt es schnell sein”, rät Baumert. Viele Urlauber haben ihre Wunschreise früh gebucht, um sich die schönsten Sonnenplätze und besten Preise zu sichern. „Doch auch Kurzentschlossene finden jetzt noch passende Angebote. Wir haben gut vorgesorgt und genügend Hotel- und Flugkapazitäten gesichert”, so Baumert.

Alltours: Wachstum auf allen Ebenen

Auch der Reiseveranstalter Alltours kann sich über ein starkes Wachstum freuen. Nach einem überaus erfolgreichen Winter 2023/24 mit einem Plus von 19 Prozent rechnet Alltours im laufenden Geschäftsjahr mit einem Rekordwachstum von über 20 Prozent.

„Der positive Buchungstrend aus dem vergangenen Winter setzt sich in der aktuellen Sommersaison fort. Zusätzlich bietet der Wegfall des insolventen Reiseveranstalters FTI weiteres Wachstumspotential”, so Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Alltours. Alltours hat über alle Reiseziele hinweg FTI-Kontingente von den Hotel- und Fluggesellschaften für den Sommer übernommen und so sein Kurzfrist- und Lastminute-Angebot zusätzlich ausgebaut.

Neben Mallorca und der Türkischen Riviera verzeichnet Alltours auch eine hohe Nachfrage nach den Kanarischen Inseln. Die Destinationen haben sich in den letzten Jahren zu echten Ganzjahresgebieten entwickelt und sind auch in den Wintermonaten beliebt, da sie ideale Bedingungen für Aktivurlauber wie Golfer, Radfahrer und Wanderer bieten. Alltours öffnet daher neun seiner Allsun-Hotels auf Mallorca auch während der Wintersaison. Zu den weiteren gefragten Destinationen im Alltours-Programm zählen Bulgarien, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien (Festland).