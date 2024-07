Der Restaurant-Präsident des Zusammenschlusses der Unternehmerverbände der Balearen (CAEB Restauración), Alfonso Robledo, hat bekannt gegeben, dass der Umsatz der Bewirtungsbetriebe im vergangenen Juni um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken ist. Robledo erklärte, dass es weniger Gäste gibt – vor allem an Wochentagen – und deshalb weniger Rechnungen ausgestellt werden. "Die Gäste achten mehr darauf, was sie konsumieren, um ihre Ausgaben zu regulieren", so der Experte.

Der Präsident des Verbandes der Lebensmittel- und Getränkehändler der Balearen, Bartolomé Servera, begründete den Umsatzrückgang so: "Aufgrund der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie waren die Menschen gezwungen, Einsparungen vorzunehmen, sodass sie 2022 und 2023 mehr Geld zur Verfügung hatten. Jetzt sind diese Einsparungen weg." Servera fügte hinzu, dass die höheren Lebensmittelpreise auch zu höheren Preisen auf den Speisekarten der Restaurants geführt hätten.

Alfonso Robledo geht davon aus, dass im Juli mehr Gäste kommen werden als im Juni, erwartet aber aus dem von Servera genannten Grund, dass die Umsätze weiterhin niedriger sein werden als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig ist Robledo zuversichtlich, dass die Monate September und Oktober gut genug sein werden, "um die Saison zu retten".

Der Präsident des Reisebüroverbands Aviba, Pedro Fiol, wies darauf hin, dass die Ausgaben der Touristen an ihrem Reiseziel im Allgemeinen gesunken seien. Als Grund nennt er die Entscheidung von immer mehr Urlaubern für Pauschalangebote, bei denen die Mittag- und Abendessen bereits vertraglich vereinbart sind. Daher gehen die Besucher immer seltener in die Restaurants der Insel.