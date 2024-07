Mallorca, das ist ohne Zweifel die Lieblingsinsel der Deutschen. Aber wie kam es eigentlich dazu? Warum gerade Mallorca? Die große MM-Chronik des Tourismus zeigt die wichtigsten Meilensteine des Eilands auf dem Weg zur Urlauberinsel auf.

19. Jahrhundert

1808 - in Wien erscheint das Buch „Reise durch die Balearischen und Pithiusischen Inseln” des ehemaligen französischen Konsuls auf Mallorca, André Grasset. Es handelt sich um die erste ausführliche Beschreibung der Insel – eine Art früher Reiseführer – in deutscher Sprache.

1837 - Einrichtung einer regelmäßigen Schiffsverbindung zwischen Palma und Barcelona.

1838/39 - George Sand und Frédéric Chopin verbringen ihren „Winter auf Mallorca”, das gleichnamige Buch erscheint 1847 auch auf Deutsch.

1863 - in einem französischen Wörterbuch taucht erstmalig das Wort „touriste” auf. Erklärung: „Derjenige, der aus Neugierde oder zwecks Zerstreuung reist.”

1865 - der deutsche Zoologe Alexander Pagenstecher unternimmt als einer der ersten Deutschen eine Forschungsreise nach Mallorca, 1867 veröffentlicht er seine Erlebnisse in Buchform – die erste ausführliche Beschreibung der Insel eines deutschen Reisenden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besuchen einige Dutzend Reisende die Inseln, in erster Linie handelt es sich um Forscher, die ihrem wissenschaftlichen Interesse folgen – Botaniker, Vogelkundler, Altphilologen.

1867 - Erzherzog Ludwig Salvator lässt sich auf Mallorca nieder. In den Jahren 1869 bis 1891 erscheinen die sieben Bände seines Monumentalwerkes „Die Balearen in Wort und Bild”. Ludwig Salvator setzt sich dafür ein, die Insel für den Fremdenverkehr zu erschließen.

20. Jahrhundert

1903 - Einweihung des Gran Hotel in Palma, des ersten luxuriösen Hotels der Stadt. Ab 1904 gibt es tägliche Schiffsverbindung zwischen Palma und Barcelona.

1905 - Gründung des „Foment de Turisme”, des bis heute bestehenden Tourismusförderungsverbandes.

1907 - die „Garage Balear” eröffnet, die erste Autovermietung der Insel.

1912 - „La Isla de la Calma” erscheint. Das Buch des Malers und Schriftstellers Santiago Rusiñol prägt nachhaltig das Bild der „Insel der Ruhe”.

Port de Sóller um 1910. Foto: Archiv

16. April 1912 - Einweihung der Bahnstrecke Palma-Sóller.

2. Juni 1916 - Erstflug von Barcelona nach Palma, Flugdauer: zwei Stunden, Pilot: Salvador Hedilla.

1920 - die ersten Neubausiedlungen an der Küste entstehen, darunter Ciutat Jardí, Cala d’Or, Palmanova, Can Picafort, Alcanada, Platja d’Alcúdia, Bellavista.

20. März 1922 - die erste regelmäßige Luftpostverbindung Palma- Barcelona nimmt ihren Dienst auf.

1922 - Air France landet erstmals mit einem Wasserflugzeug in Port d’Alcúdia und richtet dort dauerhaft einen Zwischenstopp auf der Linie Marseille-Algier ein.

1925 - Bau der Landstraße nach Formentor.

1929 - Eröffnung des Hotels Formentor, eines der emblematischen Häuser der Insel.

1930er Jahre - die ersten Reiseveranstalter entstehen, die Ausflüge auf der Insel anbieten, unter anderem nach Valldemossa, Sóller, zu den Höhlen von Manacor und Artà.

1931 - Bau der Landstraße nach Sa Calobra.

1931 - Simón Barceló gründet in Felanitx ein Transportunternehmen, aus dem sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte einer der größten Tourismuskonzerne der Welt entwickelt: Grupo Barceló.

1935 - die spanische Fluglinie Lape richtet eine Flugverbindung Palma-Madrid ein, ab 1936 fliegt Lape wöchentlich zweimal nach Barcelona.

1936-1945 - der Spanische Bürgerkrieg und der Zweite Weltkrieg unterbrechen die Entwicklung Mallorcas zu einem internationalen Reiseziel. Die Tourismusförderung setzt verstärkt auf Urlauber aus anderen Teilen des Landes, unter anderem mit Kampagnen, in denen die Insel als Ziel für Flitterwöchner beworben wird.

50er Jahre - im Nachkriegseuropa setzt der Wirtschaftsaufschwung ein, Spaniens Isolierung geht allmählich zu Ende.

1956 - die Fluggesellschaft Condor landet zum ersten Mal auf der Insel, auf dem Flughafen Son Bonet.

1956 - ein neues Baugesetz wird verabschiedet, das den Bau von Urbanisationen erleichtert und den Bauboom der kommenden Jahrzehnte begünstigt.

1956 - Gabriel Escarrer eröffnet das Hotel Altair – der Beginn der Hotelkette Melià. ab Ende der 50er Jahre - um die Wirtschaft anzukurbeln und Devisen ins Land zu holen, öffnet sich das franquistische Regime zunehmend gegenüber der Welt und setzt auf den Massentourismus. Der Slogan „Spain is different” kommt auf.

Juli 1960 - die bisherige Militärbasis Son Sant Joan löst den Flughafen Son Bonet ab, der dem steigenden Flugverkehr nicht mehr gewachsen ist.

1963 - in Deutschland tritt das Bundesurlaubsgesetz in Kraft, das erstmalig allen Arbeitnehmern einen Mindesturlaub von drei Wochen garantiert.

5. April 1963 - zum ersten Mal landet eine Lufthansa-Maschine auf Mallorca.

1963 - Neckermann bietet die ersten Pauschalreisen auf die Insel an.

Die Anfänge des Tourismus an der Playa de Palma. Foto: Archiv

1965 - erstmals kommen mehr als eine Million Touristen auf die Balearen. Die Immigration Zehntausender Arbeitskräfte aus anderen Teilen Spaniens setzt ein.

1966 - der Küstenabschnitt zwischen Can Pastilla und Arenal wird offiziell als „Playa de Palma” ins spanische „Register der geotouristischen Bezeichnungen” eingetragen.

60er/70er Jahre - aufgrund mangelhafter Städteplanung verläuft die Bauaktivität in den Touristengegenden weitgehend unkontrolliert und chaotisch.

1973 - Die spätere Königsfamilie verbringt erstmals ihren Sommerurlaub im Marivent-Palast auf Mallorca. In den folgenden Jahren kommen die spanischen Royals immer wieder zu Besuch.

ab 1973 - die Ölkrise führt zu einem massiven Einbruch der Touristenzahl auf Mallorca, die erst 1978 wieder Vorkrisenniveau erreicht.

Juli 1977 - Umweltaktivisten besetzen die Insel Sa Dragonera, um deren geplante Bebauung zu verhindern. 1977 - Gründung des mallorquinischen Hotelverbandes.

28. April 1979 - Erstflug der Air Berlin von Berlin nach Palma de Mallorca.

1984 - erste Versuche der Balearen-Regierung, das unkontrollierte Wachstum des Tourismus gesetzlich zu regulieren.

1986 - EU-Beitritt Spaniens.

1988 - künstliche Verbreiterung der Playa de Palma durch Aufschüttung mit Sand vom Meeresgrund.

1995 - Gründung der Hotelfachschule der Balearen-Universität.

1997 - Eröffnung des neuen, ausgebauten Flughafens Son Sant Joan.

1997 – der Film „Ballermann 6” kommt in die Kinos.

21. Jahrhundert

2002/2003 - die linke Balearen-Regierung führt erstmalig eine touristische Übernachtungssteuer ein. Nach dem Machtwechsel wird sie wieder abgeschafft.

2007 - die ersten sogenannten Boutique-Hotels in Palma eröffnen.

2011 - die Stadt Palma führt zum ersten Mal Benimmregeln ein, die den Sauftourismus an der Playa de Palma bekämpfen sollen.

seit 2016 - zweite touristische Übernachtungssteuer.

25. März 2017 - letzter Air-Berlin-Flug zwischen Mallorca und Deutschland.

17. Januar 2020 - die Balearen-Regierung beschließt ein Gesetzesdekret zur Eindämmung des sogenannten Exzess- Tourismus. Unter anderem wird der Alkoholausschank in Alles- Inklusive-Hotels geregelt.

2020/2021 - während der Corona-Pandemie kommt der Tourismus auf den Balearen und damit fast das gesamte Wirtschaftsleben zeitweilig zum Erliegen.

Dezember 2021 - Balearen-Regierung und Kreuzfahrtkonzerne vereinbaren eine Obergrenze von drei Kreuzfahrtschiffen pro Tag in Palmas Hafen.

13. Dezember 2021 - die Balearen-Regierung überträgt einen Großteil der Zuständigkeiten in Tourismusangelegenheiten an die Inselräte.

11. Februar 2022 - die Balearen-Regierung erklärt einen Vergabestopp für neue touristische Übernachtungsplätze.

2023 - erstmals kommen mehr als 17 Millionen Touristen in einem Jahr auf die Inseln.

14. Mai 2024 - die balearische Ministerpräsidentin Margalida Prohens erklärt als erster konservativer Politiker auf den Balearen, dass der touristischen Massifizierung Einhalt geboten werden muss. Sie gründet einen Runden Tisch mit Dutzenden Teilnehmern, die Lösungen erarbeiten sollen.

Ab Mai 2024 - Zehntausende Menschen gehen in Palma gegen den Massentourismus auf die Straße.