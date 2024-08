Bei vielen setzt das Urlaubsgefühl erst ein, wenn die Füße in den Sand gestreckt werden können. Besonders schön sind lange Spaziergänge auf Mallorca an der Küste, die zwischendurch ein bisschen Abkühlung ermöglichen. Wie wäre es mit einem ausgedehnten Spaziergang an einer dieser Playas?

An der Playa de Palma entlangzulaufen, ist durch die zentrale Lage ideal. Und bei über vier Kilometern Länge auch ein Gang, bei dem es gar nicht langweilig werden kann. Der Strand ist in 15 Abschnitte, sogenannte Balnearios, eingeteilt. An jedem steht ein Strandkiosk mit Erfrischungen bereit. Auf der Strecke kann man unterschiedlichen Menschen begegnen. Näher an Palma sonnen sich mehr Einheimische. Weiter Richtung Balnerio sechs kann es durch deutschen Party-Tourismus etwas lauter werden. In der Gegend der Balnearios drei bis eins sind hingegen viele Niederländer unterwegs.

Karibisches Inselfeeling bietet die Playa de Muro, am Fuße des Naturschutzgebietes S’Albufera. Weißer, feiner Sandstrand und türkisblaues Wasser erstrecken sich über sechs Kilometer im Nordosten Mallorcas. Die Strecke ist in vier Abschnitte eingeteilt. Sektor eins beginnt am Ende von Port d' Alcúdia. Wer doch keine Lust zum Laufen hat, kann sich dort auch gut auf eines der zahlreichen Ausflugsboote retten.

Der zweite Sektor ist immer noch gut bewirtschaftet. An vielen Chiringuitos kann ein Zwischenstopp zum Trinken eingelegt werden. Wer es ruhiger und natürlicher mag, wird im unbebauten Dünengebiet des Sektors drei sein Glück finden. Allerdings gibt es hier viele Menschen anzutreffen, die Badehose und Bikini lieber im Koffer zurücklassen. Dort gibt es viele FKK-Liebhaber und entsprechende Zonen. Der Abschnitt ist unbewirtschaftet. Beim Sektor vier handelt es sich um den südlichsten Teil des Playa de Muro und er reicht bis Can Picafort. In Es Capellans gibt es wieder reichlich Infrastruktur, Hotels, Restaurants und Geschäfte.

Die Playa es Trenc hat viel Karibikfeeling zu bieten, ist aber auch gut besucht.

Playa Es Trenc

Es Trenc bietet genau wie die Playa de Muro Sand so fein und weiß wie Puderzucker und suggeriert so volles Karibikfeeling, aber dadurch sind dort jede Menge Touristen anzutreffen. Es gibt kaum eine Playa, die die Touristen mehr fasziniert. Nachdem die Gegend zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, wurden allerdings viele Strandbars geschlossen. Seegras wird weniger entfernt, um dem Verschwinden der Playa entgegenzuwirken. Der knapp fünf Kilometer lange Strand führt von Sa Ràpita bis Colonia de Sant Jordi und gehört zur Gemeinde Campus.

Die Playa in Pollenca ist für ihre stellenweise breiten Strände bekannt.

Playa de Pollença

Der insgesamt drei Kilometer lange Strandabschnitt des Küstenortes Port de Pollença liegt im hohen Norden und unterteilt sich in die beiden Teile Playa d’Albercutx und Playa dels Tamarells. Die gute Erreichbarkeit und die Infrastruktur machen den Beach zu einem beliebten Ausflugsziel. Die Playa d’Albercutx besteht aus mehreren kleinen Buchten mit schmalen Sand-, Kies- und Felsstränden sowie sehr flachem Wasser. Tamarells wirkt mit 40 Metern breitem Sandstrand recht weitläufig. Mit Blick auf das tiefblaue Meer kann man hier ebenso wundervolle Spaziergänge machen.