Anders als in vielen Urlauberorten auf Mallorca geht es in Cala Rajada dieser Tage ungewöhnlich ruhig zu. Wie MM bei einer Ortsbegehung feststellen konnte, ist es im Zentrum des malerischen Dorfes im Inselnordosten zumindest mittags und nachmittags recht still, und das obwohl Anfang August Hochsaison ist. Währenddessen sind die Strände der Gegend weiterhin bis auf den letzten Quadratzentimeter gefüllt.

"Das war früher ganz anders", äußerte Star-Wirtin Peggy Jerofke während eines Gesprächs mit Meerblick. Noch vor wenigen Jahren habe man im Zentrum viel mehr Menschen gesehen. "Die Leute sparen wohl mehr", so die aus der TV-Serie "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin. Der Euro sitze beim Einkaufen oder Essengehen augenscheinlich nicht mehr ganz so locker. Was nicht verwunderlich sei, denn Reisen nach Mallorca hätten sich ohnehin stark verteuert. Auch die Art der Urlauber hat sich nach Überzeugung von Peggy Jerofke stark verändert. Habe man noch vor einigen Jahren befürchtet, dass Cala Rajada wegen vieler feierfreudiger junger Gäste zu einer Art zweiten Ballermann werden könnte, sehe die Lage jetzt viel freundlicher aus. "Vor allem Familien machen jetzt Urlaub hier", so Peggy Jerofke gegenüber MM. Auch ältere Herrschaften sehe man immer öfter. Jerofke managt das Restaurant Mar-Tiki, das sich direkt an der neugestalteten Uferpromenade befindet. Cala Rajada ist vor allem bei deutschen Urlaubern seit Jahrzehnten sehr beliebt. Auch die jahrelange Anwesenheit von MM-Freund Dieter Bohlen trug dazu bei. Die Restaurant- und Bar-Infrastruktur auch für jüngere Leute und ältere Semester gilt als optimal. Die drei Strände Cala Gat, Cala Agulla und Son Moll füllen sich dieser Tage bis fast auf den letzten Quadratzentimeter.