Bei der auch nach Mallorca fliegenden Airline Swiss gibt es Überlegungen, ein schon vor längerer Zeit wie bei anderen Fluggesellschaften abgeschafftes Gratis-Angebot wieder in der Economy-Klasse einzuführen. Es geht um kostenlosen Kaffee oder Tee zusätzlich zum zu bezahlenden Essen. "Wir müssen mal schauen", zitierte das Fachportal www.aerotelegraph.com am Mittwoch Finanzchef Dennis Weber.

Damit nimmt man sich die Konzernmutter Lufthansa zum Vorbild, die nach eigenen Angaben derzeit Testläufe durchführt, um Tee oder Kaffee wieder auf Europaflügen gratis anbieten zu können. Swiss möchte zudem auf Langstreckenverbindungen das kostenfreie kulinarische Angebot optimieren. Die Airline verbindet die Schweizer Städte Zürich, Basel und Genf regelmäßig mit der Insel.



In den vergangenen Jahren sind mehrere Qualitäts-Fluggesellschaften in Europa dazu übergegangen, immer mehr Bezahlangebote einzuführen. Damit eifern sie Discount-Airlines wie Ryanair, Iberia Express oder Vueling nach, in welchen außer dem Wasser in der toilette gar nichts mehr kostenlos angeboten wird.

Viele vor allem ältere Passagiere erinnern sich wehmütig an schon länger zurückliegende Zeiten, als man auch auf Flügen nach Mallorca in der Economy-Klasse fast fürstlich mit Essen und Trinken versorgt wurde.