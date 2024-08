Familie S. aus Franken hat auf ihrem Weg Richtung Mallorca einen regelrechten Reise-Albtraum erlebt. Bereits am vergangenen Mittwoch, dem 14. August, wollten die Mutter, ihre Tochter und die beiden Enkelkinder (Namen der Redaktion bekannt) von Nürnberg nach Palma fliegen. Doch bis heute ist die Familie nicht auf der Insel angekommen – der Urlaub ist futsch! Was ist passiert?

Der Ryanair-Flug von Nürnberg nach Palma sollte am Mittwoch um 13:10 Uhr starten. Die Familie checkte pünktlich ein. Nach mehr als drei Stunden Wartezeit im Flugzeug wurde der Flug jedoch annulliert, und die Passagiere mussten das Flugzeug wieder verlassen. "Es lag höhere Gewalt vor, was auch stimmte. Mallorca war aufgrund von Stürmen und Gewittern schwer zu erreichen", erklärte der Vater, der zu Hause in Bayern das Haus hüten sollte, gegenüber MM.

"Wasser sollte bezahlt werden"

Während der gesamten Wartezeit im Flugzeug wurde der Familie keine Verpflegung angeboten. "Wasser hätte man kaufen müssen", so der Mallorca-Freund. "Meiner Frau, unserer Tochter und den zwei Enkelkindern wurde wirklich einiges zugemutet." Die vier Reisenden fuhren also unverrichteter Dinge wieder nach Hause.

Da die folgenden Flüge von Nürnberg nach Mallorca alle ausgebucht waren, blieb den vier potenziellen Urlaubern nur die Möglichkeit einer kostenlosen Umbuchung. Gesagt, getan! Der neue Abflug sollte schließlich zwei Tage später, am Freitag, 16. August, um 22:35 Uhr erfolgen. Erneut fuhren Mutter, Tochter und die beiden Enkel zum Flughafen, checkten ein und warteten auf den Abflug.

Ohne Angabe von Gründen wurde die Abflugzeit am Freitagabend jedoch immer wieder nach hinten verschoben. Immerhin erhielt die Familie gegen 23:30 Uhr einen Verzehrgutschein über 4 Euro pro Person. Doch dann der Schock: Um Mitternacht wurde der Flug nicht etwa annulliert, sondern auf Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, verschoben. Begründung: technische Probleme in der Flugüberwachung im südlichen Europa. Die Familie fuhr also wieder nach Hause, um dort zu entscheiden, ob sie am nächsten Nachmittag überhaupt noch auf die Insel fliegen wollte.

Flug verschwand aus dem System

Doch auch diese Option zerplatzte schnell. Denn: Als die Tochter mitten in der Nacht den Flugstatus und mögliche Rückerstattungsansprüche prüfen wollte, existierte die Verbindung nicht mehr. Der Flug war offenbar von Ryanair komplett aus dem System gestrichen worden. Nun hat die Tochter einen Antrag auf Entschädigung eingereicht, da dieser Flug ohne Angabe von Gründen abgesagt wurde und auf Mallorca keine Unwetter mehr herrschten – das Vorgehen sei also nicht mit "höherer Gewalt" zu rechtfertigen.

"Der gesamte Vorfall ist bei Ryanair keine Ausnahme", glaubt der Vater. "Da wir ein Haus auf Mallorca besitzen, ist dieses Desaster für meine Familie noch halbwegs erträglich, wenn auch sehr ärgerlich. Aber was ist mit den anderen Passagieren, die nur für ein paar Tage Urlaub auf der Insel machen wollten?"

Und weiter: „Was passiert mit den gebuchten Hotels und Mietwagen? Wie wird der Hin- und Rücktransport neu organisiert? Wer zahlt das Parkhaus? An einer zufriedenstellenden Antwort scheint die Airline nicht interessiert zu sein. Nur am Rande sei erwähnt, dass der Transport für die Hin- und Rückfahrt in unserem Fall eineinhalb Stunden in Anspruch nimmt. Bei fünf Fahrten kommen da circa 650 Kilometer zusammen!"