Am 12. August 2026 wird für zwei Minuten eine totale Sonnenfinsternis stattfinden. Besonders gut zu sehen sein wird sie von Mallorca aus. Aus der gesamten Welt werden Liebhaber der Astronomie erwartet, die bereits jetzt, zwei Jahre vor dem Ereignis, Hotelbetten buchen. Die Sonnenfinsternis wird in Spanien entlang eines diagonalen Streifens von Westen nach Osten sichtbar sein, der sich von Galizien bis nach Mallorca erstreckt. Mehr als 100 Jahre mussten Sternengucker auf dieses Naturphänomen in Spanien warten.

Gegen Sonnenuntergang wird sich der Mond vor die Sonne schieben, wenn diese sich dem Horizont nähert. An Orten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf heiteren Himmel wird dies um 20 Uhr herum sein. Auf Mallorca wird das Tramuntana-Gebirge das Gebiet sein, wo die Sichtverhältnisse am besten sein sollen, vor allem in ihrem Südwesten. Andratx, Sóller, Deià oder Valldemossa vereinen hier optimale Bedingungen: Die Nähe zum beschriebenen Streifen, in dem das Ereignis am besten beobachtet werden kann, sowie die Meernähe, die einen freien Blick auf die beiden Planeten ermöglicht und ein zusätzlich ansprechendes Ambiente bietet.

Deswegen ging ein Großteil der Buchungsanfragen von Hobby-Astronomen, die in zwei Jahren in die Sonne blicken wollen, in diesen Orten ein. "Es gibt schon eine Warteliste", erklärte der Zuständige für Reservierungen des Jumeirah-Hotels in Sóller, Ramón García. Er wies darauf hin, dass von heute bis zum August 2026 noch reichlich Zeit sei, um das Ereignis angemessen zu organisieren. Auf jeden Fall seien alle Zimmer mit Meerblick ein vorzüglicher Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen, so García.

Der Leiter des Hotels Los Geranios in Port de Sóller, Lluís Rullán, berichtete, eine Reservierungsanfrage für ein bestimmtes Zimmer mit Meerblick von einem US-amerikanischen Professor erhalten zu haben. Rullán gab an, die genaue Abstimmung rund um die Veranstaltung im kommenden Jahr entwickeln zu wollen sowie der Nachfrage entsprechend. Das Hotel Continental Valldemossa zählt bereits 20 Reservierungen einer einzelnen Reisegruppe. Diese hatte bereits im vergangenen Jahr gebucht.

Derweil erklärte das Astronomische Observatorium von Mallorca, 30 Teleskope der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu werden. Die Instrumente sollen auf dem Fußballplatz Mateu Canyelles in Inca sowie in den Einrichtungen des Observatoriums selbst aufgebaut werden. Dessen Direktor, Salvador Sánchez, erwartet, am Abend der Sonnenfinsternis rund 1000 Personen den vergnüglichen Blick in den Himmel zu ermöglichen. In jedem Fall empfiehlt Sánchez, nur mit den dafür geeigneten Hilfsmitteln in die Sonne zu schauen.