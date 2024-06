Kim Fournais, Gründer und CEO der Saxo Bank und auf Platz 38 der reichsten Dänen, hat die Finca Son Valentí von der Virgin Hotels Collection des britischen Unternehmers Richard Branson auf Mallorca erworben. Das bestätigte die Virgin Group der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" auf Anfrage. Das geplante Luxushotel befindet sich auf einem 200 Hektar großen Areal und soll in einem Landhaus aus dem 15. Jahrhundert bei Banyalbufar im Tramuntana-Gebirge entstehen. Der 73-jährige britische Multimilliardär hatte erst Anfang des Jahres die benötigten Lizenzen für den Bau eines Hotels auf dem historischen Grundstück erhalten.

Das Son Valentí wäre das zweite Hotel Bransons auf Mallorca gewesen und befindet sich in direkter Umgebung des Luxushotels Son Bunyola, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde und zu Virgin Limited Edition gehört. Es wird damit gerechnet, das der Käufer Bransons Hotel-Pläne auf dem Landgut fortführt.

Kim Fournais sagte über seinen neue Errungenschaft: "Es gibt nur noch sehr wenige Naturgebiete auf der Welt, die so besonders sind wie das Tramuntana-Gebirge auf Mallorca. Wir gehen daher mit großer Bescheidenheit und Respekt vor der Natur und der jahrhundertealten Geschichte, in der das Anwesen seit dem Mittelalter eine zentrale Rolle spielt, an die Aufgabe heran. Es ist kein Geheimnis, dass ein Projekt wie dieses Zeit und viele Ressourcen erfordert."

Der britische Milliardär Branson hat sein Herrenhaus Son Son Valentí an einen bekannten dänischen Geschäftsmann verkauft. (Foto: Majorca Daily Bulletin)

Der dänische Top-Banker hat bereits viel Erfahrung damit, besonderen Orten einen gewissen Flair einzuhauchen. 2005 hat er die süddänische Insel Vejrø, die zwischen Seeland und Lolland gelegen ist, aufgekauft. Diese verwandelte er mit Millionen-Investitionen von einem verlassenen Stück Land zu einem nachhaltigen Ökosystem mit einem eigenen Mikronetz mit Windturbine, Sonnenkollektoren, großen Batteriespeichern, Wärmepuffertanks und Fernwärmeleitungen.

Bezüglich Mallorca erklärte der skandinavische Selfmademan:"Es ist unsere klare Absicht, dass Son Valentí mit der Renovierung seine reiche Geschichte und Kultur bewahrt und zu einem 'Leuchtturm' auf Mallorca wird, während wir auf den nachhaltigen Werten und Zielen aufbauen, die wir auf Vejrø haben. Ich komme schon seit vielen Jahren nach Mallorca und habe mich einfach in die wunderbare Natur und die Möglichkeiten, die die Insel bietet, verliebt. Ich freue mich darauf, das Land zu kultivieren, damit die einheimischen Pflanzen wieder angebaut werden können und das historische Anwesen zu neuem Leben erweckt wird."

Sir Richard Branson sagte in Bezug auf den Geschäftsdeal: "Son Bunyola ist der Erfolg, den wir uns immer erträumt haben. Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf das fast tausend Hektar große Anwesen Son Bunyola und die vier Grundstücke dort. Das fünfte Grundstück haben wir an Kim verkauft, weil es weiter weg liegt. Wir beide teilen die Liebe zu diesem besonderen Teil Mallorcas, und ich bin sicher, dass das, was Kim tut, die Gegend noch mehr aufwerten wird."