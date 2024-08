Der mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene Tui-Konzern sieht einen gewaltigen Run hin zum Mittelmeer für Oktober. Die Insel werde jedoch, was die Buchungen angehe, von der türkischen Riviera überholt, so der Deutschland-Chef des Konzerns, Stefan Baumert. Antalya sei der absolute Spitzenreiter. Nach Mallorca folgen die griechischen Inseln Kreta und Kos.

Für die Herbstferien könne man durch den Einkauf weiterer Kapazitäten 75.000 zusätzliche Angebote machen, so Baumert weiter. Tui-Chef Sebastian Ebel hatte jüngst bei der Präsentation der Quartalszahlen des Konzerns erklärt, durch die Insolvenz des Konkurrenten FTI gelangten zahlreiche Neukunden zu Tui. Man wolle sich künftig stärker auch im preisgünstigeren Segment tummeln, in dem FTI stark war.

Die Preise für Urlaub auf Mallorca sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – so sehr, dass die Menschen das Geld zusammenhalten. Taxiunternehmen oder Gastwirte beklagten in den vergangenen Wochen die sinkende Neigung der Feriengäste, Geld auszugeben. Andere Reiseziele am Mittelmeer locken Mitteleuropäer mit deutlich günstigeren Preisen.

Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen höheren Zahl von Hitzewellen wird Urlaub am Mittelmeer für Deutsche immer populärer. Dabei steht der Monat Oktober im Fokus. Bis zum Ende jenes Monats ist es möglich, vor der Insel im Meer zu baden. Einen Trend zur Massifizierung hatte es in den vergangenen Jahren auch im Herbst gegeben.