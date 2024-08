Auf Mallorca sorgt ein Preisanstieg bei Strandliegen für Aufregung unter Urlaubern und in den sozialen Netzwerken. Laut Berichten bei Facebook sind die Kosten für Liegen am beliebten Formentor-Strand drastisch in die Höhe geschnellt. Der Preis für eine der luxuriösen Cabana-Liegen sei von 90 Euro auf 117,50 Euro erhöht worden.

Diese Information wurde von einem Nutzer, der auch ein entsprechendes Foto veröffentlichte, in einer Online-Gruppe geteilt. Die Preissteigerung hat in kürzester Zeit zu einer hitzigen Debatte geführt, wobei viele Urlauber die Höhe der Gebühren als unangemessen kritisieren. User mit bissigen Kommentaren "Ist das der Preis zum Kaufen oder zum Mieten? Wenn es fürs Mieten ist, dann handelt es sich um Wucher", schreibt ein User als Kommentar. "Das würde ich nicht bezahlen", schreibt eine andere Leserin bei Facebook. Einweiterer Nutzer fügt trocken an: "Es gibt halt immer noch Deppen, die das bezahlen." Es bleibt abzuwarten, ob weitere Preisanstiege folgen und wie die Touristen darauf reagieren werden. Es ist nicht das erste Mal, dass neue "Premium-Liegen" auf Mallorca in diesem Sommer für Aufgreung sorgen. Auch an einem beliebten Stadtstrand von Palma stehen zum ersten Mal Luxus-Liegen. Zu finden sind sie auf der linken Seite des Strandabschnitts von Cala Major. "Premium"-Liegen in Cala Major für 70 Euro Das "Premium"-Paket dort beinhaltet zwei Liegen und einen Sonnenschirm. Es kostet 70 Euro pro Tag – im Vergleich dazu beträgt der Preis für zwei "normale" Liegen plus Schirm 25,30 Euro pro Tag. Die neuen Luxusliegen unterscheiden sich von den gewöhnlichen, blauen Liegen an den Stadtstränden von Palma, weil sie mit einer dickeren und somit bequemeren Matratzen ausgestattet sind. Auch die Luxus-Sonnenschirme sind schöner und versprühen "Bali-Flair". Info: Der Strand von Formentor gehört zur Gemeinde Pollença und befindet sich auf der gleichnamigen Halbinsel, an deren Ende der berühmte Leuchtturm des Kap Formentor liegt – Mallorcas nördlichster Punkt. An der Playa befinden sich auch drei Restaurants, direkt danaben liegt das zuletzt umgebaute Hotel Formentor.