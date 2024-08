An einem der wohl schönsten Strände Mallorcas hat ein neues Beach-Hotel eröffnet: das Bikini Hotel Es Trenc. Nach Port de Sóller ist es das zweite Haus der als "Hippie-Hotel" bekannten Marke 25h Hotels, die von Deutschen betrieben wird. Im Juli ist der Betrieb in dem Adults-only-Hideaway aufgenommen worden. Dafür sind drei bestehende Gebäude monatelang umgebaut worden. Es liegt direkt neben dem Naturstrand von Es Trenc in Colònia de Sant Jordi im Süden der Insel.

Das "Bikini Island & Mountain Hotel Es Trenc" beherbergt 130 Zimmer, "darunter zwei Penthouses mit Panoramaaussicht und großzügigen Terrassen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Ein Outdoor-Pool sowie eine Dining-Terrasse sind in den Gärten entstanden. Im hauseigenen NENI-Restaurant steht die Wiener Köchin Haya Molcho. Noch mehr Infos gibt es auf www.bikini-hotels.com.

Das Design des Hotels am Es Trenc-Strand ist im "Gypset Style" gehalten, ebenso wie das Gästehaus in Port de Sóller. "Dessen Wurzeln liegen im San Francisco der 60er Jahre mit der Hippie-Bewegung. Eine Mischung aus Gelassenheit und Hedonismus, perfekt für alle, die Zeit, Freiheit und Kreativität genauso schätzen wie einen Hauch von Luxus. Man könnte diesen Ort als eine Oase für Individualisten beschreiben – oder einfach als den idealen Platz, um loszulassen und das Leben zu feiern", erklärt das Unternehmen.

Zusätzlich ist im neuen Bikini-Hotel im Süden der Insel das neue Tonstudio eines bekannten deutschen Sängers entstanden. Clueso will künftig mehr Zeit auf Mallorca verbringen und in seiner neuen "Kreativlounge" arbeiten. Der ehemalige Indoorpool des Hotelgebäudes ist dafür umgebaut worden. Jetzt beherbergt es "eine Eventfläche, ein Co-Working-Space sowie das Tonstudio 'Studio C'", teilt das Unternehmen mit.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bikini Island & Mountain Hotel | Es Trenc (@bikinihotel_estrenc)

"David Bowie hat einmal gesagt, Reisen sei Benzin für Songs", wird Sänger und Künstler Clueso in der Pressemitteilung zitiert. "Vor diesem Hintergrund ist es genial, an diesem neuen Ort alles zusammenzubringen: das Kreative, das Anfangen, das Nachhause bringen." Clueso habe schon immer in Hotels gearbeitet. So sei auch sein Album "Handgepäck" enstanden und auch sein aktuelles Album wurde zuletzt in einem Hotel produziert.