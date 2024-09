Im Juli strömten insgesamt 2,54 Millionen Touristen auf die sonnenverwöhnten Balearen, wobei Mallorca wieder einmal im Mittelpunkt des Interesses stand. Dies bedeutet einen bemerkenswerten Anstieg von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten zu den touristischen Ankünften zeigen, dass Mallorca weiterhin ein Magnet für Urlauber aus aller Welt ist.

Laut denselben Daten haben in diesem Jahr bereits 8,72 Millionen Touristen die Inselgruppe besucht. Dieser Zuwachs von 6,97 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 unterstreicht die ungebrochene Anziehungskraft, die Mallorca auf Reisende ausübt.

Die Touristen, die Mallorca und die anderen Baleareninseln besucht haben, gaben über 3,7 Milliarden Euro aus, was einem beeindruckenden Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person lagen bei 1488 Euro, wobei die täglichen Ausgaben pro Person auf Mallorca und den Balearen bei durchschnittlich 220 Euro lagen.

Insgesamt konnte Spanien im Juli 10,8 Millionen Touristen begrüßen, was einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei hat Mallorca einen erheblichen Anteil an diesen Zahlen, denn in diesem Jahr haben bisher 53,3 Millionen Touristen Spanien besucht, was einem Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 entspricht.