Während der Sommer 2024 zuende geht, bereitet sich die Reisebranche schon auf das kommende Jahr vor. So früh wie nie zuvor hat der Reiseveranstalter Tui seine Ziele für den Sommerurlaub 2025 freigeschaltet. In Reisebüros und online sind die Reisen vom Paderborn Lippstadt Airport nach Palma de Mallorca jetzt schon buchbar, wie der kleine Flughafen im Osten Nordrhein-Westfalens jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat.

"Der erste Flug, der die Sommer-Saison 2025 von Tui am Flughafen Paderborn/Lippstadt einläutet, startet am 16. Mai und wird nach Palma de Mallorca abheben. Die Hauptstadt der beliebten Balearen-Insel wird im Sommerflugplan bis zum 2. November regelmäßig von Tui angeflogen", schreiben die Verantwortlichen des Flughafens. Durchgeführt werden die Flüge zwischen Paderborn und Palma de Mallorca "zum vierten Mal in Folge" von der Fluggesellschaft Freebird Europa im Auftrag des Reiseveranstalters Tui. Die internationale Fluggesellschaft mit türkischen und maltesischen Registrierungen fliegt vor allem Reisedestinationen in der Türkei, Griechenland und Spanien an. "Alle Urlauberinnen und Urlauber aus der Region haben jetzt schon die Möglichkeit, sich frühzeitig ihre Wunschtermine für die Flüge vom Heimathafen zu sichern", betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser. Der kleine Flughafen Paderborn-Lippstadt ist als Urlaubsflughafen bekannt. Die Fluggäste kommen aus der Region Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, beschreibt es der Flughafen selbst. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehr sowie Luftfracht.