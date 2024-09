Der Sommer auf Mallorca macht in diesen Tagen eine kleine Pause. Stattdessen wird das Wetter herbstlich: Die Temperaturen sind spürbar zurückgegangen, der Freitagmorgen war schon regnerisch und der erste Herbststurm ist angekündigt. Einige Mallorca-Urlauber hält das aber anscheinend nicht davon ab, sich schon im Morgengrauen die besten Liegen an der Playa de Palma zu reservieren.

Noch bevor der offizielle Liegenverleih auf Höhe der Balnearios 5 und 6 am Morgen überhaupt losgeht, sind die Liegen in der ersten Reihe schon mit Handtüchern reserviert worden. DJ Chris Caramello, deutscher Entertainer im Bierkönig, traute seinen Augen kaum. Am Freitagmorgen ging er an der Playa de Palma spazieren und hielt die Szenen auf Video fest:

"Das ist schon krass", kommentiert er gegenüber MM. "Ich habe schon oft gehört, dass die Liegen frühmorgens mit Handtüchern reserviert werden! Heute habe ich es dann mal 'live' gesehen. Natürlich musste ich es auf Video festhalten! Wahnsinn!" Zu diesem Zeitpunkt lag laut seiner Schilderung eine Person am Strand und nur fünf weitere Badegäste standen am Wasser – doch fast jede Liege in der ersten Reihe sei reserviert gewesen. "Unglaublich!", ergänzt DJ Chris Caramello.

Auch die Reaktionen unter dem Video des deutschen Entertainers bei Instagram sind eindeutig. "Die legen die Handtücher auch bei schlechtem Wetter aus", wundert sich eine Userin. Eine Andere fordert: "Alle Handtücher runternehmen und auf einen Haufen schmeißen."

Anfang Juli hatte MM über den Handtuch-Krieg an der Playa de Palma berichtet. Damals lagen der Redaktion Fotos vor, die auf Höhe des Balneario 10 an der Playa de Palma aufgenommen worden waren. Es ist deutlich zu sehen, dass schon am frühen Morgen etwas mehr als ein Dutzend Sonnenschirme "okkupiert" worden sind. Nahezu an jedem Schirm hängen Handtücher, viele von ihnen sind aus nahegelegenen Hotels.

Für den Service der Leihliegen und -Schirme an diesem Strandabschnitt ist das Rathaus von Palma de Mallorca zuständig. Eine externe Betreiberfirma unterhält den Service, der täglich zwischen 10 und 19 Uhr kostenpflichtig ist. In der Regel sind die Mitarbeiter ab 8.30 Uhr vor Ort, schließen die Liegen auf und verteilen sie. Abends werden sie gestapelt und verriegelt.