Mallorca mausert sich immer mehr zu einem Hotspot für Luxusreisende. Gleich zwei renommierte britische Hotelgruppen kündigten in den vergangenen Tagen neue Projekte auf der Insel an.

Die Mandarin Oriental Hotel Group, die zur in Hongkong ansässigen, britischen multinationalen Konglomerats Jardine Matheson Holdings Limited gehört, verwandelt derzeit das Hotel Punta Negra in Calvia in ein Super-Luxushotel. Nach einer umfassenden Renovierung soll es im nächsten Jahr eröffnen.

Das neue Mandarin Oriental Punta Negra Mallorca wird 131 Gästezimmer, darunter 44 Suiten und neun Bungalows direkt am Wasser, bieten. Die geräumigen Unterkünfte bieten vollen oder teilweisen Meerblick, Außenterrassen oder Balkone, von denen einige über private Panorama-Whirlpools verfügen.

Außerdem soll den Gästen eine vielfältiges gastronomisches Angebot in Form verschiedener lokaler und internationalen Restaurants geboten werden, was es zu einem Ziel für Einheimische und Besucher gleichermaßen macht. Innen- und Außenveranstaltungsräume bieten eine schicke Kulisse für Tagungen und gesellschaftliche Zusammenkünfte, darunter ein für Hochzeitsfeiern idealer Garten.

Ein umfassender Spa im Mandarin Oriental wird die für die Gruppe typischen Wellness-Therapien und Schönheitsbehandlungen anbieten, wobei der Schwerpunkt auf lokalen, von der Natur inspirierten Entspannung-Programmen liegt.

Zudem hat eine der größten Hotelgruppen der Welt, IHG Hotels & Resorts, angekündigt, im nächsten Jahr ein Hotel in Alaró zu eröffnen. "Vignette Collection Mallorca - Finca Banyols" wird über 45 Zimmer verfügen. Dies ist das zweite Hotel des Unternehmens auf Mallorca nach der Eröffnung des Kimpton in Santa Ponsa vor zwei Jahren.