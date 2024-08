Mallorca positioniert sich immer stärker als neue Hochburg des Luxusurlaubs. Mit der Eröffnung des Four Seasons Resort de Formentor am kommenden Freitag setzt die kanadische Hotelkette einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Tourismus auf der Insel.

Das neue Fünf-Sterne-Haus entsteht aus dem Umbau des legendären Hotel Formentor der Hotelgruppe Barceló und richtet sich an anspruchsvolle Gäste, die höchsten Komfort und exklusive Erlebnisse suchen. Nach einer Investition von insgesamt 245 Millionen Euro bietet das Resort ab sofort 110 luxuriös ausgestattete Zimmer an. Die Preise pro Nacht variieren je nach Saison und Zimmerkategorie und können bis zu 1200 Euro betragen. Die Eröffnung des Four Seasons markiert den Abschluss eines umfangreichenUmbauprojekts, Ziel war es, das Haus im Luxussegment neu zu positionieren und den hohen Ansprüchen der internationalen Gäste gerecht zu werden.

Obwohl das Hotel bereits in der diesjährigen Hochsaison eröffnet, wird das gesamte Dienstleistungsangebot erst im kommenden Jahr vollständig zur Verfügung stehen. So werden das Restaurant Shima mit japanisch-peruanischer Fusionsküche, eine Eisdiele und eine Patisserie mit mallorquinischen Spezialitäten erst 2025 ihre Türen öffnen. Bis dahin konzentriert sich das Freizeitangebot auf Ausflüge in die beeindruckende Naturlandschaft Nordmallorcas.

Die Eröffnung des Four Seasons ist Teil eines größeren Trends, der sich auf den Balearen abzeichnet. Zahlreiche weitere Luxushotels investieren in die Region und erweitern damit das Angebot für anspruchsvolle Reisende. Neben dem Four Seasons haben in diesem Jahr bereits das Son Sabater by Zafiro agrotourism und das Vacances Menorca Resort eröffnet. Für das kommende Jahr ist unter anderem die Eröffnung des Mandarin Oriental Punta Negra geplant.

Der regionale Qualitätsverband Essentially Mallorca berichtet derweil von einem Anstieg der Durchschnittspreise im Luxussektor um bis zu fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sind auch die Belegungszahlen gestiegen, obwohl die Vorausbuchungen zurückgegangen sind und vermehrt kurzfristige Buchungen getätigt werden.