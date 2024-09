Erneut Verspätungen und Annullierungen am Flughafen von Mallorca

Wegen eines technischen Problems bei der im Airport der französischen Stadt Marseille ansässigen Luftkontrolle des Mittelmeers nördlich von Mallorca ist es am Dienstag am Flughafen von Palma zu Verspätungen und Annullierungen von Flügen gekommen. Es traf laut dem Airportbetreiber Aena auch mehrere Verbindungen mit Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Ein Flug nach Berlin (Ryanair FR227), einer nach Paderborn (Ryanair FR3324), zwei nach Wien (Ryanair FR489 und Ryanair FR501), einer nach Nürnberg (Ryanair 5403) und einer nach Genf (Easyjet U27285) mussten ausfallen. Weitere Verbindungen verspäteten sich. Den Passagieren wird empfohlen, bei ihrer Airline nachzufragen, ob sie fliegen können oder nicht.

Auch folgende ankommende Flüge aus deutschen, österreichischen und Schweizer Städten wurden abgesagt: Ryanair FR3323 aus Paderborn, Eurowings EW2584 aus Stuttgart, Ryanair FR264 aus Berlin, Easyjet U27286 aus Genf, Ryanair FR 500 aus Wien, Ryanair FR9831 aus Memmingen, Eurowings EW 1992 aus München und Ryanair 5402 aus Nürnberg.

⚠️ Un fallo técnico en el Centro de Control Aéreo ✈️ de Marsella 🇫🇷 provoca retrasos en algunos vuelos de algunas regiones de España. Sobre todo en #Baleares, #Barcelona, #Madrid, Comunidad #Valenciana y #Málaga. Consulta con tu compañía el estado de tu vuelo. https://t.co/tt1L2Rt0xG — Aena (@aena) September 24, 2024

Erst am Montag hatte es mehrere Anullierungen und zum Teil erhebliche Verspätungen gegeben. Das lag jedoch an etwas anderem, nämlich an einem Tiefdruckgebiet mit heftigen Gewittern, das die Insel überquerte.

Die Fluglotsen in Marseille überwachen den gesamten Luftraum nördlich von Mallorca. Wer nach Deutschland will, muss diesen durchfliegen. In der Vergangenheit fielen die Fluglotsen weniger durch Probleme mit ihrer Technik, sondern vielmehr durch Streiks auf.