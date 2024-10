Mallorca-Airline Condor: So sieht der neue pinkfarbene Flieger von innen aus

Die deutsche Fluggesellschaft Condor, die seit Jahrzehnten eine enge Verbindung zu Mallorca pflegt, hat kürzlich für Aufsehen gesorgt: Einer ihrer Airbus A320 wurde mit einem auffälligen pink-weißen Streifendesign versehen. Dieses besondere Flugzeug, das unter dem Luftfahrtkennzeichen D-AICS fliegt, wurde am Flughafen der ostenglischen Stadt Norwich gesichtet, nachdem es frisch aus einer Lackierhalle gerollt war. Bald wird es auch am Himmel über Mallorca zu sehen sein.

Doch die auffällige Farbgebung (MM berichtete) bleibt nicht nur auf das Äußere beschränkt. Jetzt wurde bekannt, wie die Maschine von innen aussieht. Auch in der Kabine des Flugzeugs dominiert die Farbe Pink. Von der Trennwand zwischen Kabine und Bordküche bis hin zu den Kopfstützenbezügen und Türbeschriftungen – der Airbus strahlt in einem lebhaften Purpurrosa. Selbst das Personal an Bord setzt modische Akzente: Im Oktober tragen die Crews pinkfarbene Accessoires wie Schals, Krawatten oder Schlüsselbänder.

Denn diese farbliche Gestaltung hat eine tiefere Bedeutung. Neben jeder Tür des Airbus prangt ein Brustkrebs-Logo, auch auf den Triebwerksverkleidungen ist es zu sehen. Der Oktober ist weltweit dem Kampf gegen Brustkrebs gewidmet, und die Farbe Rosa steht symbolisch für das Bewusstsein rund um diese Krankheit. Die Aktion von Condor ist Teil einer breiteren Kampagne, die auf die Themen Prävention und Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam macht.

Besonders bemerkenswert ist auch die speziell gestaltete Sicherheitskarte, die in den Sitztaschen des "Fly Pink Plane" zu finden ist. Sie enthält wichtige Informationen über Brustkrebs und klärt die Passagiere über die Bedeutung der Früherkennung auf.

Die Frage, ob solche Aktionen tatsächlich einen positiven Effekt haben, beantwortet Stefanie Reim vom Verein Brustkrebs Deutschland eindeutig: „Absolut“, sagt sie im Gespräch mit dem Flugportal Aerotelegraph. Ihr Ziel und das ihrer Kolleginnen sei es, das Bewusstsein für Früherkennung und Prävention zu stärken und Tabus zu brechen. Denn jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 69.000 Frauen an Brustkrebs – darunter nicht nur ältere, sondern auch jüngere Frauen. „Je früher die Krankheit entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen“, betont Reim.

Mit ihrer pinkfarbenen Kampagne setzt Condor also ein starkes Zeichen und unterstützt den weltweiten Kampf gegen Brustkrebs – sowohl in der Luft als auch am Boden.