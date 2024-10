Das neue deutsche Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 7" hat auf seiner Jungfernfahrt am vergangenen Sonntag in Palma de Mallorca angelegt. Das Unternehmen der Reederei Tui Cruises hatte sich kürzlich in der Inselhauptstadt niedergelassen. Die Flotte verfügt über sieben Schiffe. Nummer sieben unterscheidet sich deutlich von seinen Vorgängern.

Zusätzlich sind noch zwei weitere Pötte im Bau. Sie gehören mit vier Sternen zur Premiumklasse. Die Reederei des deutschen Reiseveranstalter Tui besucht Mallorca regelmäßig. Die Baleareninsel ist seit 2009 eines seiner Hauptziele des Mittelmeerraumes.

Die Kiellegung erfolgte im Jahr 2024 an der finnischen Meyer-Werft in Turku. Das Schiff wurde am 22. Juni 2024 in Kiel getauft. Der Oceanliner wiegt 112.982 Tonnen und ist 316 Meter lang, 35 Meter breit und verfügt über 180 Kabinen mehr. An Bord gibt es einen 25 Meter und einen etwa 10 Meter langen Pool. Es gibt zudem zwölf Restaurants und 17 Bars und ein Casino. Es ist 20 Meter länger als seine Vorgänger, den Schwesterschiffen der 2018 und 2019 in Dienst gestellten "Mein Schiff 1" und "Mein Schiff 2". Der neue Ocean-Liner bietet auf 15 Decks Platz für 2894 Passagiere.

"Mein Schiff 7" ist das erste Schiff der TUI Cruises-Flotte, das in Zukunft nahezu emissionsfrei auf den Meer unterwegs sein wird. So wird der Neubau mit emissionsärmerem Marinediesel betrieben und ist mit Katalysatoren sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Darüber hinaus wird die "Mein Schiff 7" so gebaut, dass sie in absehbarer Zeit mit Methanol, perspektivisch grünem Methanol, fahren kann, was den Schiffsantrieb nahezu CO2-neutral macht.