An vielen Standorten streicht Ryanair Flugverbindungen auch nach Mallorca, um Kosten zu sparen. Nur am Flughafen Hahn baut die Fluggesellschaft sogar aus. Rüdiger Franke, Geschäftsführer des TRIWO Hahn Airport, sagte dem deutschen Sender SWR: "Im Winterflugplan 2024/2025 wird Ryanair sogar mehr Verbindungen anbieten als im Vorjahreszeitraum. Ryanair ist für uns seit 25 Jahren ein treuer und verlässlicher Partner."

Der Airport Frankfurt-Hahn hat eine besondere Bedeutung für die Discount-Airline. Im Jahr 2002 hatte Ryanair an dem Flughafen im Hunsrück ihre zweite Auslandsbasis. In den folgenden neun Jahren baute Ryanair ihre Basis in Frankfurt-Hahn laufend aus – auf elf Flugzeuge.

Als die deutsche Regierung 2011 die Luftverkehrssteuer einführte, zog die Fluglinie aber drei Flieger ab und reduzierte die Zahl der Flüge um einen Drittel. Derzeit sind sechs Flugzeuge im Hunsrück stationiert.

Vor einigen Tagen hatte Ryanair angekündigt, ab dem Sommerflugplan 2025 die beiden deutschen Flughäfen Dresden und Dortmund wegen zu hoher, auch von der deutschen Linksregierung aus SPD, Grünen und FDP angaben Abgaben nicht mehr anzufliegen. Die Flüge nach und ab Hamburg werden um 60 Prozent reduziert.