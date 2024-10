Wegen eines akuten medizinischen Notfalls ist das deutsche Kreuzfahrtschiff Aida Cosma am Wochenende nach dem Auslaufen unverrichteter Dinge wieder in den Hafen von Palma de Mallorca zurückgekehrt. Die in Rostock ansässige Reederei bestätigte den Zwischenfall gegenüber MM.

Eigentlich hatte das Schiff am Samstagabend planmäßig in Richtung Cagliari auf Sardinien abgelegt. Gegen Mitternacht trat der Notfall auf. Der Patient wurde auf schnellstem Weg von der Pier in ein Krankenhaus gebracht. Erst gegen 4 Uhr morgens war der Oceanliner dann wieder bereit zur zweiten Abfahrt aus Palma. Die Leinen wurden erneut gelöst, sodass das Kussmundschiff wieder Kurs auf den ersten Hafen der Reise “Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca” nehmen konnte.

Mit einer erhöhten Fahrtgeschwindigkeit konnte die etwa sechsstündige Verspätung aus Palma aufgeholt werden. Am Montagmorgen legte die Aida Cosma planmäßig nach einem Seetag auf dem Mittelmeer in Cagliari an.

Am Samstagabend war die Rückkehr in den Hafen von Palma nach Ansicht des Kapitäns die beste Option für die medizinische Notausschiffung, andere Optionen sind üblicherweise Notausschiffungen per Boot oder per Helikopter, wenn sich ein Schiff auf See befindet.