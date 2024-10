Mit einem in europäischen Häfen selten gesehenen Ereignis will der mit Mallorca eng verbundene deutsche Touristikkonzern Tui ein neues Kreuzfahrtschiff der Superlative taufen. Gleich drei Oceanliner des Konzerns sollen am 9. April des kommenden Jahres dafür in Málaga zusammenkommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Hauptattraktion wird der neue Riesenpott "Mein Schiff Relax" sein. Als Zampano fungiert den Angaben zufolge der britische Sänger Robbie Williams. " Ich kann es kaum erwarten, mit allen Gästen bei der Taufe zu feiern", zitierte Tui den weltbekannten Künstler. Als "Taufpatinnen" kommen die Oceanliner "Mein Schiff 5" und "Mein Schiff 7" zum Einsatz. Die zwei Taufreisen der "Mein Schiff Relax" beginnen und enden in Palma de Mallorca

und gehen über die spanische Hafenstadt Málaga nach Tanger und Gibraltar. Im Anschluss der Taufe nimmt das neue Wohlfühlschiff Kurs auf Barcelona und Valencia, bevor die Taufreise auf der Insel endet. Während des gesamten Sommers beginnen und enden die Reisen des Neubaus in Palma. Laut Tui unterscheidet sich die "Mein Schiff Relax" deutlich von den Pötten mit dem Namen "Mein schiff": der Berliner Sternekoch Tim Raue bieet den geneigten Gästen asiatische Spitzenküche. Auch bei den Kabinen und Suiten geht "Mein Schiff Relax" noch intensiver auf die individuellen Bedürfnisse von Kreuzfahrtreisenden ein. So bietet der Oceanliner erstmals auch Einzelkabinen mit Balkon für Alleinreisende. Der Spa-Bereich ist größer als auf den anderen Schiffen.