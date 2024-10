Angesichts der Massifizierung auf Mallorca scheinen Reisende die Insel mit Argusaugen zu betrachten. Laut einer neuen Umfrage des Buchungsportals Booking.com suchen sich Urlauber auch in Spanien zunehmend nicht so überlaufene Ziele. Das Portal meldete, dass einer der Trendorte des Landes im kommenden Jahr die eher nur Eingeweihten bekannte Stadt Villajoyosa bei Alicante an der Costa Blanca sei.

Auch in anderen Gegenden Europas rücken seit Jahrzehnten begehrte Reiseziele zunehmend in den Hintergrund. Für Italien gilt das für den im Sommer notorisch überlaufenen Gardasee. Hier entwickelt sich laut Booking.com Triest zu einem begehrten Ferienort. In Frankreich wird die teure Cote d'Azur unpopulärer, dafür rückt unter anderem das Alpendorf Tignes in den Fokus der Reisenden.

Jenseits von Europa werden für massifizierungsmüde Reisende folgende Ziele zunehmend interessanter: Sanya auf der Insel Hainan in China, Joao Pessoa in Brasilien, Willemstad auf der Karibikinsel Curaçao, das japanische Eiland Okinawa und San Pedro de Atacama in Chile.

Die Massifizierung unter anderem auf Mallorca verärgert nicht nur viele Anwohner, die in den vergangenen Monaten wiederholt demonstriert hatten, sondern auch Touristen, die das erwartete Flair durch die Entwicklung zerstört sehen.