Eurowings, die, die viele Deutsche für Flüge nach Mallorca nutzen, bietet ab sofort neue Produkte an Bord an, die das Reiseerlebnis noch attraktiver machen sollen. Von Accessoires über Snacks bis hin zu einem besonderen Getränk hat die Fluggesellschaft ihr Sortiment erweitert, wie sie an diesem Freitag in einer Pressemitteilun bekannt gegeben hat.

Im Rahmen der neuen Markenkampagne "Ich flieb’s!", die für mehr Leichtigkeit und positive Reiseerlebnisse steht, sind seit dem 1. November zum Beispiel Sportsocken mit dem Kampagnenschriftzug an Bord erhältlich. Die Socken gibt es in zwei Unigrößen (37–41 und 42–46) und sie kosten 14,90 Euro. Zusätzlich hat Eurowings die Partnerschaft mit der Marke share ausgebaut und neue Produkte ins Wings Bordbistro aufgenommen. Zu den Neuzugängen gehören ein Mineralwasser mit Zitronen-Minze-Geschmack, ein Schokoladenriegel mit gepufftem Dinkel sowie eine Nussmischung aus getrockneten Bananen und Salzbrezeln. Jede Kaufentscheidung bei einem share-Produkt hat der Lufthansa-Tochter zufolge einen sozialen Mehrwert: Snacks finanzieren eine Mahlzeit, Getränke spenden einen Tag sauberes Trinkwasser. Anlässlich des Welternährungstages hatte Eurowings dieses Prinzip für einen Monat auch auf die Bordsandwiches ausgeweitet und pro Sandwichkauf eine Mahlzeit für Menschen in Not gespendet. Mit über 75.000 verkauften Snacks wurde das ursprüngliche Ziel von 50.000 Mahlzeiten deutlich übertroffen. Die Airline plant, diese soziale Initiative weiter auszubauen. Ein weiteres neues Produkt an Bord ist das sogenannte "Wegbier", das in Kooperation mit Krombacher Pils entwickelt wurde. Dieses Getränk steht für entspanntes Reisen und unterstreicht das Motto "Der Weg ist das Ziel". Seit dem 1. November ist das Wegbier im Wings Bistro verfügbar und ergänzt laut Eurowings "das Angebot für Fluggäste, die ihre Reise mit einem besonderen Moment genießen möchten."