In den Wintermonaten Urlaub auf Mallorca zu machen, ist bei den Deutschen so beliebt wie nie zuvor. Deshalb wird in dieser Nebensaison ein neuer Tourismus-Rekord auf dem deutschen Markt der Inseln erwartet. Das zeigen die Zahlen eines Berichts über die Markttrends für die Herbst-/Wintersaison von Turespaña, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. "Die Deutschen kehren zu dem Urlaub zurück, den sie vor der Corona-Pandemie kannten", heißt es darin.

Schon jetzt ist ein Plus bei den Flugbuchungen zu erkennen: Sieben Prozent mehr Flüge auf die Balearen sind im Vergleich zum Vorjahr gebucht worden. Von Januar bis September kamen 4,2 Millionen Deutsche auf die Balearen, das sind 8,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2023. "Die Prognosen sagen ein ähnliches Wachstum für den Zeitraum von November bis März voraus", berichtet Ultima Hora. Weil so viele Deutsche ihren Urlaub in der Nebensaison auf Mallorca und den Nachbarinseln verbringen wollen, werden auch mehr Hotels geöffnet haben. Die Präsidentin des Hotelverbands von Mallorca (FEHM), María Frontera, bestätigte am Donnerstag, dass die Zahl der ganzjährig geöffneten Hotels 23 Prozent erreichen wird. Auch das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Trend, in der Nebensaison Urlaub auf Mallorca zu machen, hat für Deutsche viele Vorteile: Im Herbst und Frühjahr kommen zahlreiche Aktiv-Urlauber, wie etwa Wanderer und Radfahrer. Ebenfalls lockt die Vorweihnachtszeit, vor allem in Palma de Mallorca, Shoppingfans an. Auch die Mandelblüte zu Beginn des Jahres ist für viele Reisende ein Highlight.