Mallorca ist seit Jahrzehnten Sehnsuchtsort für Millionen von Menschen. In den 1950er Jahren locken die wärmende Sonne und das strahlend blaue Meer die ersten Reisenden auf die Insel. Per Zug, Auto, Schiff und – noch selten – mit dem Flugzeug kommen sie an. Die Hoteliers müssen anfangs improvisieren, um die Sonnenhungrigen zu versorgen. Der Boom bringt Wohlstand auf die Insel.

Mallorca ist Sehnsuchtsort für Millionen von Menschen Die Insel begeistert ihre Besucher aus so unterschiedlichen Gründen wie kaum ein anderes Reiseziel. In den 1950er Jahren entwickelt sich der Tourismus behutsam, die Anreise per Auto und Schiff ist mühsam und zeitaufwendig, die wenigen Flugreisen sind nur etwas für Gutbetuchte. Noch ist die Insel in weiten Teilen unberührt. Das ändert sich mit dem Angebot der ersten Pauschalreisen und der Einführung großer Flugzeuge. Der Mallorca-Urlaub wird erschwinglich und in den 1960er Jahren setzt der erste Ansturm ein. Das Angebot hält kaum mit der Nachfrage Schritt – Hoteliers und Gastronomen müssen improvisieren, um alle Sonnenhungrigen zu versorgen. Ein Bauboom ist die Folge, der Massentourismus ist geboren. 1991 wird die zweihundertmillionste Touristin begrüßt, Prominente aus aller Welt machen die Insel zu ihrem Zweitwohnsitz. Sie scheint nahezu jedes Bedürfnis zu befriedigen, sei es im Familienurlaub, als Partymeile oder Eldorado des Jetsets. Inzwischen reisen jährlich achtzehn Millionen Menschen nach Mallorca und werden für die Einwohner zum Problem. Es regt sich Widerstand gegen die Auswüchse dessen, was einst Wohlstand auf die Insel brachte. Faszinierende Archivbilder und Aufnahmen In faszinierenden Archivbildern und mit Amateuraufnahmen aus den ersten Jahren des Tourismus erzählt der Film die Geschichte der bedingungslosen Liebe der Besucherinnen zu Mallorca. Interviews mit Pionierinnen des Tourismus wie der einstigen Hoteldirektorin Maria Piña lassen die wechselvolle Geschichte des Sehnsuchtsorts Mallorca lebendig werden. Die Doku "Sehnsucht Mallorca – wie alles begann" läuft am Donnerstag, 21. November, um 20.15 Uhr bei Arte und ist im Anschluss auch in der Mediathek verfügbar.