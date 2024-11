Viele Menschen glauben, dass die Playa de Palma auf Mallorca im November wie leer gefegt sei. Obgleich es ruhiger ist und keine Partyurlauber unterwegs sind, tummelt sich hier jedoch nun ein ganz anderes Publikum. Deutsche und andere Europäer, Saisonarbeiter in der Verschnaufpause und Strandverkäufer haben berichtet, was sie dieser Tage in der Gegend in El Arenal antreibt.

Uschi schaut verträumt aufs Meer. Das Haar weht im Sturm und bringt unglaubliches Volumen, aber das stört die Hamburgerin gar nicht. „Bei uns in Deutschland sind es gerade zwei oder drei Grad, es ist so schön warm hier“, sagt die 70-Jährige und strahlt. „So viele Surfer habe ich bisher nur auf Sylt gesehen“, fügt sie hinzu und beobachtet die zahlreichen Menschen auf dem Wasser, die auf Brettern nahezu über die brausenden Wellen fliegen. „Ich bin jedes Jahr um diese Zeit auf der Insel und entspanne ein paar Tage alleine, bevor zu Hause der Weihnachtstrubel losgeht und die ganze Familie zu Besuch kommt“, berichtet Uschi. „Nachdem ich gestern von Arenal aus drei Stunden an die Kathedrale gelaufen bin, habe ich mir nun ein Fahrrad gemietet. Heute geht es in die andere Richtung“, sagt sie und zeigt auf die felsigen Klippen in der Nähe der Cala Blava. „Das Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen“, sagt sie und lächelt.

Ebenfalls mit dem Fahrrad sind Anne-Kathrin und Tim aus Sachsen-Anhalt. „Wir haben ein paar Tage Urlaub nehmen können und sind dann kurz entschlossen mit einem Last-minute-Angebot auf die Insel geflogen“, sagt die 32-Jährige, als sie über die Pläne der nächsten Tage berichtet. „Wir genießen ein paar Tage in der warmen Sonne“, sagt der gleichaltrige Tim. „Wir sind zum ersten Mal hier. Mit dem Sauftourismus und vielen Menschenmengen können wir nichts anfangen“, sagt er und radelt mit Lebensgefährtin Anne-Kathin weiter an der Playa entlang.

Martin aus Belgien war alleine in diesem Jahr bereits sechs Mal auf Mallorca. „Das ist hier ein wunderschönes Fleckchen Erde“, sagt der 66-Jährige schwärmerisch. „In Belgien regnet es nur. Meine große Leidenschaft ist Fahrradfahren. Heute habe ich schon 100 Kilometer zurückgelegt“, sagt er stolz. „Im Dezember werde ich für weitere zwei Wochen auf die Insel kommen“, sagt Martin im professionellen Biker-Outfit, bevor er in die Pedale tritt und weiter fährt.

Kitty kann sich nach einem harten Sommer als Bedienung in El Arenal nun auch einmal ausspannen. „Ich bin mit zwei Freunden zum Arbeiten hierhergekommen, nachdem wir eine Stellenanzeige auf Facebook gesehen haben“, erzählt die Ungarin. Über den Sommer konnte sie ein wenig Geld sparen und jetzt auch einige Tage Urlaub machen. „Danach suche ich mir was in Palma“, sagt die 22-Jährige und blinzelt in die Sonne. „Mit Mini, dem Hund meiner Mitbewohnerin, kann ich dieser Tage an der Playa spazieren gehen“, so Kitty, als sie auf einen quirligen kleinen Vierbeiner mit grüner Blume am Halsband zeigt. „Außerdem habe ich hier meinen neuen Freund aus Chile kennengelernt“, sagt sie und strahlt. „Jetzt kann ich endlich mein Spanisch verbessern!“

Gadaa ist jemand, den man in dieser Saison seltener am Strand sieht. Als bei deutschen Touristen sogenannter „Helmut“ verkauft er Kappen und Sonnenbrillen. „Es ist zwar nicht so viel los, das Geschäft lohnt sich aber dennoch“, sagt der Senegalese, als er der MM-Reporterin ein Accessoire verkaufen möchte. Der 25-Jährige ist seit drei Jahren auf Mallorca und hat in El Arenal ein Zimmer bezogen. „Meine Arbeit macht mir Spaß. Es reicht zum Leben aus. Es ist wirklich schön hier“, resümiert er zufrieden, während er sich eine kleine Pause auf der Strandmauer gönnt und wie viele andere die Sonne genießt.