Ab 14. Februar 2026 wird der Airport Erfurt-Weimar Direktflüge mit der Fluggesellschaft Eurowings nach Mallorca und zurück anbieten. Das hat ein Sprecher des Flughafens dieser Tage dem Mallorca Magazin bestätigt. Tickets werden ab 84,99 Euro pro Strecke erhältlich sein. Bisher war es lediglich im Sommer möglich, von der Hauptstadt des Bundeslandes Thüringen in die Balearenmetropole zu gelangen.

Die Nachfrage für Flüge auf die Sonneninsel steigt auch in den neuen Bundesländern stetig. Der Sommerflugplan von Ende März bis Ende Oktober sah bisher vier Starttage pro Woche vor. 2025 sind noch keine Änderungen im Programm vorgesehen. Erst im darauffolgenden Jahr wird es für Inselfreunde möglich sein, auch im Winter einmal pro Woche hin- und zurückzufliegen.

Die Flugzeiten und Tage sind laut Flughafen Erfurt darauf ausgelegt, dass Reisende die Urlaubszeit maximal auskosten können. So geht es wöchentlich an Samstagen um 4 Uhr morgens los. Bei einer Ankunft in Palma um 6.30 Uhr habe der Kunde den ganzen Tag vor sich. Rückflüge erfolgen freitags um 23.25 Uhr, sodass der letzte Urlaubstag nicht mit Wartezeit beim Einchecken verwendet werden müsse. Die planmäßige Ankunft in Erfurt sei um 2.55 Uhr.

Die Tickets sollen Preise für jede Brieftasche möglich machen. Es gäbe demnach sowohl Billigflüge mit lediglich einem Handgepäckstück, als auch mit Hauptgepäck. Genauere Informationen erfolgen nach offizieller Bekanntgabe des Flugprogramms für 2026.

Der verhältnismäßig kleine deutsche Flughafen Erfurt ist als Urlaubsflughafen bekannt. Der Schwerpunkt liegt auf Urlaubsflügen rund ums Mittelmeer, aber es gibt auch Fracht- und Postverkehr sowie eine Polizeihubschrauberstaffel.