Mallorca war für Deutsche immer das Traumziel schlechthin, vor allem in den Herbstferien. Da ist es auf der Insel meist noch spätsommerlich mild, während in Deutschland bereits der Winter Einzug gehalten hat. Doch in diesem Jahr der Schock: Wer auf die Insel fliegen will, muss tief in die Tasche greifen. Die Flugpreise sind geradezu explodiert! Besonders die Flüge in den Ferienwochen der einzelnen Bundesländer schießen durch die Decke.

Unglaubliche Flugpreise für Mallorca: Urlauber verzweifeln

Beispiele: Wer von Stuttgart nach Mallorca fliegen möchte, muss für den Hin- und Rückflug ohne Gepäck bereits stolze 400 Euro pro Person hinblättern. Noch schlimmer sieht es für Urlauber aus Karlsruhe/Baden-Baden aus – dort kostet der Flug in die Sonne unfassbare 600 Euro! Auch Reisende aus München und Umgebung werden mit 585 Euro pro Ticket für Hin- und Rückflug kräftig zur Kasse gebeten. In Nürnberg kosten die Flüge nach Mallorca etwas weniger, aber immer noch saftige 395 Euro. Frankfurt liegt mit 435 Euro knapp darüber, während in Düsseldorf mit 500 Euro und Köln mit 545 Euro die Ticketpreise ebenfalls astronomisch hoch sind – jeweils für Hin- und Rückflug.

Wahnsinn! Eine vierköpfige Familie zahlt bis zu 2800 Euro

Das bedeutet: Eine Familie mit zwei Kindern zahlt für Hin- und Rückflug, inklusive Gepäck, bis zu 2800 Euro! Unfassbar, wenn man bedenkt, dass es sich hier "nur" um einen Urlaub auf Mallorca handelt. Selbst die günstigen Billig-Airlines, die normalerweise den Massenansturm bewältigen, verlangen jetzt Summen, die an Business-Class-Tickets erinnern.

Kurios: New York günstiger als Mallorca

Der Clou an der Geschichte? Wer stattdessen eine Fernreise in die USA plant, kommt besser weg. Für eine vierköpfige Familie gibt es Flüge nach New York bereits ab 1900 Euro – inklusive Gepäck und für Hin- und Rückflug! Eine Reise in den Big Apple ist also in Einzelfällen derzeit fast 1000 Euro billiger als ein Kurzurlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen.

Die hohen Preise für Flüge zwischen Deutschland und Mallorca in den Herbstferien lassen Urlauber teilweise ratlos zurück. Viele hoffen, dass sich die Situation im nächsten Jahr wieder normalisiert. Doch aktuell gilt: Wer in den Herbstferien nach Mallorca fliegen will, muss bereit sein, einen Rekordpreis zu zahlen.