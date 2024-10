Die Billigfluggesellschaft Ryanair will sämtliche Check-in-Schalter abschaffen, was auch den Flughafen von Mallorca betrifft. Laut Unternehmenschef Michael O'Leary soll diese Maßnahme bis Mai des kommenden Jahres umgesetzt werden.

Dies bedeutet, dass Passagiere nur noch über die Ryanair-App einchecken können. O'Leary betonte gegenüber britischen Medien, dass dieser Schritt dazu beitragen soll, die Kosten zu senken und die Flugpreise stabil zu halten.

Schon heute wird von den Ryanair-Kunden erwartet, online einzuchecken, um eine Gebühr von 55 Euro am Flughafen zu vermeiden. Mit der Abschaffung der Schalter entfällt diese Möglichkeit in naher Zukunft dann vollständig. Laut O'Leary werden 60 Prozent der Ryanair-Passagiere bereits heute über die App abgewickelt. Er rechnet damit, dass dieser Anteil bis Ende des Jahres auf 80 Prozent steigen wird. Wer größeres Gepäck hat, dürfte dieses am Airport angesichts des dann fehlenden Personals in Zukunft selbst abfertigen.

O'Leary erklärte, dass die Funktionen der App den Kundenservice verbessern würde und zudem die Abläufe an den Flughäfen effizienter gestaltet werden. Mit der App könnten Passagiere Informationen zu ihrem Flug erhalten, inklusive Gate-Änderungen und Verspätungen. Trotz anfänglicher Bedenken sieht O'Leary die Digitalisierung als unumgänglich an. "Die App funktioniert hervorragend und sorgt für weniger Staus am Flughafen", betonte er.