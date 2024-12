Das bei Deutschen beliebte Lindner-Golfhotel im Luxusferienort Bendinat wird während der Winterpause zwischen dem 6. Januar und dem 31. März des kommenden Jahres einer Grundüberholung unterzogen. Wie das Management mitteilte, will man "stylischer" und "nachhaltiger" werden. Einige Suiten werden den Angaben zufolge "einen hellen und frischen Touch erhalten, die Lobby wird luftiger", hieß es unter anderem.

Außerdem soll alles nachhaltiger werden: Wie weiter mitgeteilt wurde, ist das Hotel inzwischen zu 74 Prozent nach dem sogenannten Gütesiegel "GreenSign Level 4" zertifiziert. „Darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Bei den anstehenden Maßnahmen geht es um die energetische Modernisierung insbesondere unserer Heizungs- und Klimaanlagen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Desweiteren will man das Angebot für Golfer verbessern. „Über unseren Partner Dertour Golfclubs e.V. sind wir erstmals in der glücklichen Lage, unseren Gästen einen anerkannten Platzreifekurs und anschließend die offizielle Mitgliedschaft im Deutschen Golf-Verband zu offerieren“, steht in der Pressemitteilung.

Die Lindner Hotels AG führt 39 Hotels in zehn europäischen Ländern und in den USA. Sechs weitere Häuser sind den Angaben zufolge in der Realisierung. Die LHG beschäftigt rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rechnet für 2024 mit einem Umsatz von rund 330 Millionen Euro.