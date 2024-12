Ein neues luxuriöses Boutique-Hotel in der Altstadt von Palma de Mallorca steht vor seiner Fertigstellung. Es befindet sich in einem mehr als 170 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude, dem Casa Roca, in der Nähe der Einkaufsmeile Sindicat. Die Renovierungsarbeiten sollen Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Derweil sorgen die letzten Baumaßnahmen für mächtig Stunk bei den Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Straße Hostals, wo sich das Haus befindet.

Die Immobilie soll zu ihrer Eröffnung über eine Reihe von 20 bis 80 Quadratmeter großen Suiten für jeweils zwei bis sechs Gästen verfügen. Das verantwortliche Unternehmen, Espais Roca, wirbt mit einem exzellenten Service und einem täglichen hausgemachten Frühstück. Die britische Firma hat sich auf die Umwandlung von historischen Gebäuden in Ferienwohnungen spezialisiert. Sie hat Objekte in Großbritannien, Portugal und Malta. Im November 2022 wurden die Renovierungsarbeiten an dem Casa Roca begonnen. Jüngst beschwerten sich die Anwohner der Straße Hostals über deren Verstopfung durch Baufahrzeuge. Die Anlieferung von Material in der engen Straße behindere den Durchgang von Anwohnern und Passanten, so die Nachbarn. Deswegen sei der Umsatz einiger Geschäfte um 60 Prozent zurückgegangen. Die Straße Hostals ist während der Bauarbeiten am Casa Roca regelmäßig zugestellt. Die Investoren geben sich derweil versöhnlich: "Die Eigentümer schickten uns eine Nachricht, in der sie sagten, dass sie das Viertel verbessern und neu beleben wollen", sagte einer der Ladenbesitzer. "Wir wollen dem symbolträchtigen Gebäude seinen früheren Glanz zurückgeben und es für die nächsten 120 Jahre bereit machen", formulierte ihrerseits Susan Butler, Inhaberin von Espais Roca, über die Arbeiten am Casa Roca. Dieses beherbergte bis 2016 ein historisches Familienunternehmen. Dessen letzte Besitzerin schloss nach ihrer Pensionierung ein 1850 von ihrem Ururgroßvater gegründetes, populäres Schreibwarengeschäft in dem Haus. Das Gebäude wurde von dem Architekten Francisco Roca entworfen, der auch für das Denkmal in Palmas Park Sa Feixina verantwortlich zeichnete.