Jeder, der schon einmal einen Flug nach Mallorca gebucht hat, kennt es: Irgendwann während des Buchungsprozesses steht die Entscheidung an, welchen Sitzplatz man wählt. Doch nach welchen Überlegungen trifft man diese Wahl? Häufig ist der Preis das ausschlaggebende Kriterium. Wie vielschichtig diese Entscheidung jedoch sein kann, zeigt ein Beispiel aus einem Instagram-Reel, über das jetzt das Flugfachportal Aerotelegraph berichtet.

Eine Frau plant einen Flug und verfolgt dabei ein klares Ziel: Sie möchte möglichst ohne Sitznachbarn reisen und unangenehme Mitreisende vermeiden. Dafür hat sie eine spezielle Strategie entwickelt, die sie mit ihren Followern teilt. Sie beginnt damit, Bereiche des Flugzeugs auszuschließen, die bislang nur wenig gebucht wurden.

Gefüllte Sitzreihen bevorzugt

Ihr Augenmerk richtet sich auf Sitzreihen, die durch bestimmte Muster auffallen. Dreiersitzreihen mit einem Platz am Fenster scheiden aus, da hier oft Familien oder Gruppen sitzen, die sich unterhalten. Ebenfalls unattraktiv sind Reihen, in denen beide Gangplätze besetzt sind, während nur der Fensterplatz frei bleibt – hier könnten sich Paare befinden, die ihre Reise romantisch gestalten möchten, was zu häufigen Zuneigungsbekundungen führen könnte.

Schließlich entscheidet sie sich für einen Fensterplatz in einer Reihe, in der der Gangplatz bereits reserviert ist. Ihre Überlegung: Der Mitreisende könnte ein ruhiger Geschäftsmann sein, und der mittlere Sitz bleibt vermutlich frei, da dieser oft die unbeliebteste Wahl ist. So wird die Entscheidung für einen Sitzplatz zu einer taktischen Herausforderung – fast wie ein strategisches Schachspiel.

Was beispielsweise Ryanair angeht, geben TikTok-User einen weiteren Trick preis, um kostenlos einen Platz am Gang oder am Fenster (und nicht in der Mitte) zu ergattern. Sie raten, mit dem Online-Check-in bis etwa vier Stunden vor Abflug zu warten. Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits die meisten Reisenden eingecheckt.

In einem separaten Web-Broser öffnen die User dann die Reservierungsplattform der Airline und beginnen einen völlig andere Reservierungsprozess für mehrere Personen, bei dem sie alle verbleibenden Mittelsitze (vorläufig reservieren) – diese werden dann, auch wenn dieser Prozess nie abgeschlossen wird – für einige Minuten aus dem System genommen.

Unterdessen füren die User dann den ursprünglichen Check-in-Prozess ihrer eigentlichen Buchung durch. Da sich in diesen Minuten keine freien Mittelsitze im System befinden, wird automatisch ein Gang- oder Fensterplatz zugewiesen. Ist dies geschehen, brechen die User den simulierten Reservierungsprozess mit den geblockten Mittelsitzen ab – Ziel erreicht.