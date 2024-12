Mallorca spielt im Sommerprogramm 2025 des Reiseveranstalters Tui weiterhin eine zentrale Rolle und ist eines der beliebtesten Reiseziele für deutsche Urlauber. Die Baleareninsel verzeichnet eine besonders starke Nachfrage bei Frühbuchern und liegt knapp hinter der Türkei, die mit einem Buchungsplus von über 30 Prozent die Pole-Position einnimmt. Das wurde auf einer Pressekonferenz des Unternehmens Ende der vergangenen Woche bekannt.

Benjamin Jacobi, Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui Deutschland, sieht in der Insel aber weiter riesiges Potenzial: "Mallorca ist längst mehr als nur ein Sommerziel. Wir stärken unser Angebot insbesondere im Frühling und Herbst, um die Nachfrage nach sportlichen Aktivitäten und Aktivurlaub weiter zu bedienen", so der Manager. Ein Highlight sei unter anderem der Tui Palma Marathon, der die sportliche Ausrichtung der Insel unterstreiche.

Wachsende Kapazitäten und breites Angebot

Mit 88 wöchentlichen Flügen und über 220.000 verfügbaren Sitzplätzen bleibt Mallorca in jedem Fall das Top-Ziel der Airline Tuifly. Gleichzeitig erweitert der Veranstalter das Hotelportfolio auf der Insel, um Urlaubern noch mehr Optionen zu bieten – von günstigen Unterkünften bis hin zu exklusiven Resorts. Neben klassischen Badeurlaubern, so Jacobi, spreche die Insel auch immer mehr Sportler, Aktivurlauber und Kulturinteressierte an.

Das Motto "Relax, Return und Rebook" zeige, dass viele Urlauber direkt nach ihrer Rückkehr von der Insel bereits den nächsten Sommer planen. Besonders gefragt seien bei Frühbuchern hochwertige Hotels und Aktivitäten, die auch in der Nebensaison attraktiv sind. Tui biete Frühbucherrabatte von bis zu 40 Prozent, was die Planung für 2025 zusätzlich erleichtert.

Mallorca als Teil des umfassenden Sommerprogramms

Insgesamt startet Tui mit dem größten Sommerangebot seiner Geschichte. Mallorca ist dabei ein wichtiger Baustein, aber auch andere Reiseziele wie die Türkei, Griechenland und die Kanaren sind stark gefragt. Durch den Ausbau von Flugkapazitäten und dynamischen Reisekombinationen wird Urlaubern eine noch größere Flexibilität geboten.